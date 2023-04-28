Всеволожские спортсмены завоевали 101 медаль на соревнованиях «Восточная весна в Санкт-Петербурге»

В честь 100-летнего юбилея военно-спортивного комплекса «Динамо» состоялся Всероссийский фестиваль боевых искусств и Восточного боевого единоборства (ВБЕ) «Восточная весна в Санкт-Петербурге». В спортивном комплексе «Академия волейбола Платонова» собрались около тысячи спортсменов из 12 регионов РФ и республики Абхазия. Спортсмены состязались по видам спорта Кобудо, Косики карате, Вьет Во Дао, Самообороне и по борьбе в ограниченном пространстве.

Перед началом состязаний спортсменов поприветствовали вице-консул, атташе по культуре Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге госпожа Сатоми Арикава и председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Евгений Пономарёв.

Открытие украсила патриотическая акция с исполнением всеми спортсменами песни «Мы – русские!», которую провёл член Российского союза писателей, мастер спорта России Альберт Каракчиев. В состав оргкомитета и по подготовке соревнований от Федерации ВБЕ Кобудо Ленинградской области вошли: Андрей Кулаковский (главный судья соревнований, мастер спорта России), Вячеслав Юрочкин, Сергей Хорошков, Егор Юрочкин, мастер спорта России и их единомышленники.

В торжественном открытии и награждении победителей и призёров фестиваля приняли участие: первый заместитель председателя Санкт-Петербургской и Ленинградской областной организации ОГО ВФСО «Динамо» полковник Александр Кузнецов, начальник Управления МВД на транспорте по СЗФО, генерал-лейтенант полиции Евгений Стасишин, зампред Алтайской краевой организации Общества «Динамо», мастер спорта международного класса России, полковник Вооружённых сил РФ Александр Суховерхов, президент Санкт-Петербургского и Ленинградского областного филиалов Российского союза боевых искусств Михаил Кузьмин, профессор НГУ им. П.Ф. Лесгафта, доктор педагогических наук, мастер спорта СССР по дзюдо и самбо Алексей Левицкий, президент Санкт-Петербургской спортивной Федерации по виду спорта «Восточное боевое единоборство» (ВБЕ), заслуженный мастер спорта России Сергей Дмитриев; президент Всероссийского спортивного клуба «Эридан», заслуженный тренер и заслуженный мастер спорта России по карате Олег Полищук, президент Федерации спортивного контактного карате России Александр Соковиков, президент Союза клубов Косики карате Василий Косынкин и другие официальные лица.

По результатам соревнований в общем командном зачёте сборная команда Ленинградской области заняла первое место, а наши всеволожские спортсмены завоевали 101 медаль в разных видах соревнований, из них – 36 золотых, 31 серебряную и 34 бронзовых медалей.

Осталось лишь поблагодарить администрацию Всеволожского района и отдельно начальника отдела спорта и туризма Екатерину Ларионову за большую помощь в организации этого спортивного праздника.

Владимир Шемшученко