Во Всеволожском районе прошла спартакиада для спортсменов «серебряного» возраста

25 апреля мужчины 60+ и женщины 55+ объединённые в 7 команд из Всеволожска, Сертолово, Мурино, Колтушского, Свердловского и Заневского поселений соревновались в стрельбе из электронного оружия, скандинавской ходьбе, командной эстафете, настольном теннисе, шахматах, а также в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Каждый участник соревнований мог выбрать тот вид спора, который ему большего всего пришелся по душе.

Спартакиада Всеволожского района для людей старшего поколения стала уже традиционной. Сертоловский физкультурно-оздоровительный комплекс «Норус» не в первый раз принимает эти соревнования и всегда рад видеть у себя в гостях спортсменов «серебряного» возраста.

Открывая мероприятие, глава Сертоловского муниципального образования Сергей Коломыцев пожелал спортсменам честной и бескомпромиссной борьбы.

Заместитель директора Всеволожского центра физической культуры и спорта Ива Семёнова в своём обращении к участникам соревнований подчеркнула важность занятия физкультурой и спортом в любом возрасте и пожелала спортсменам бодрости, настойчивости в борьбе, побед и высоких результатов.

Представитель Всеволожского центра физической культуры и спорта Александр Востротин отметил, что спортсмены старшего возраста являются примером в ведении здорового образа жизни и поддержании на высоком уровне своего физического здоровья

В ходе состязаний спортсмены показали высокие результаты и самое главное, доказали, что оставаться в отличной физической форме можно в любом возрасте.

В завершении мероприятия победителей Спартакиады наградили почетными медалями, кубками и грамотами. Также всем спортсменом вручили памятные подарки.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото Анны ГРЕНЬ