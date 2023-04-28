Во Всеволожске чествовали сотрудников Скорой медицинской помощи

С профессиональным праздником поздравили сотрудников Скорой медицинской помощи Ленинградской области во Всеволожском Центре культуры и досуга 26 апреля. Сама календарная дата отмечается 28 апреля.

Станция Скорой медицинской помощи была образована в регионе в 2020 году путем объединения службы Скорой медицинской помощи и Медицины катастроф. В структуре Станции пять подстанций – Всеволожская, Токсовская, Сертоловская, Кировская и Выборгская и Территориальный центр медицины катастроф. Бригады Станции оказывают скорую медицинскую помощь жителям трех районов Ленобласти.

В штате организации около 900 работников. В сутки на линии в среднем работают 65–68 общепрофильных бригад Скорой медицинской помощи и специализированные бригады анестезиологии-реанимации. Прием вызовов происходит централизованно в единой диспетчерской, что позволяет наиболее эффективно управлять бригадами в соответствии с принципами экстренности повода и оперативности.

В канун праздника регион получил 12 машин скорой помощи. При этом пять новых автомобилей уже работают на линии в подстанции Выборга. В ближайшее время еще две будут направлены в Тосненскую больницу и по одной получат Волховская, Гатчинская, Лодейнопольская, Подпорожская и Сланцевская больницы.

– Новые автомобили поставлены Минпромторгом по поручению президента России Владимира Путина. Ленинградская область активно развивает скорую медицинскую помощь ― обновляем автобазу, набираем кадры, объединяем отделения при больницах в единую областную станцию скорой медицинской помощи. И уже видим положительные результаты ― уменьшается время доезда до пациентов, больные вовремя попадают в специализированные медицинские учреждения. Сегодня благодарим и поздравляем всех работников Скорой медицинской помощи за их такой важный и необходимый труд, ― поздравил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

В торжественной обстановке руководитель комитета вручил сотрудникам Скорой помощи благодарственные письма губернатора Ленинградской области, а также почетные грамоты и благодарности комитета по здравоохранению региона. В частности, благодарственным письмом губернатора Ленинградской области были награждены Джумаков Нуриддин Бешимович, заведующий Токсовской подстанцией, и Серкова Нина Константиновна, фельдшер Скорой медицинской помощи Всеволожской подстанции.

Александр Жарков сообщил о мерах дополнительной финансовой поддержки врачам и фельдшерам, а также о том, что планируется обновить сотрудникам службы планшеты, которые они используют в своей ежедневной работе.

Анна Сбруева, главный врач ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи Ленинградской области», обращаясь к своим коллегам, сказала:

– Мне кажется, в службе скорой помощи нет случайных людей. Все всех, кто у нас работает, — это призвание. Может, звучит громко, но это так. Работа тяжелая, сложная. Работают бригады под дождем, снегом. Иногда в грязи, иногда буквально в крови. Но врач всегда на посту!

Много хороших слов было сказано в этот день. Сотрудников Скорой медицинской помощи тепло поздравила Дина Коробкова, помощник депутата Законодательного собрания Александра Матвеева.

В концертной программе приняли участие танцевально-спортивный клуб «Дуэт», театр эстрадной песни «Букет мелодий», Курызина Варвара, также старший фельдшер Кировской подстанции Гришкевич А.О., исполнившая песню для своих коллег.

На мероприятии объявили результаты конкурсов «Скорая – судьба моя!» и «Скорая помощь глазами детей».

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО