Во Всеволожске подвели итоги конкурса детского творчества «Пасхальные узоры»

23 апреля состоялось торжественное награждение призёров районного конкурса детского изобразительного творчества «Пасхальные узоры-2023».

На конкурс были представлены работы в самых разных техниках – батик, керамика, декоративные композиции, рисунки на темы: «Светлое Христово Воскресение – дела благочестия, милости и благотворения», «Семейный праздник Пасхи», «Традиции Пасхальной (Светлой) недели», «Пасхальные дары и поздравления к Пасхе». Все они стали частью тематической выставки, которую разместили в фойе Всеволожской детской школы искусств и Культурно-досуговом центре «Южный».

В этом году в конкурсе приняли участие 132 юных дарования от 6 до 15 лет и 34 преподавателя из различных образовательных учреждений и коллективов домов культуры, досуговых центров, клубных систем, студий, кружков, домов детского творчества Всеволожского района и г. Всеволожска.

После краткого вступительного слова куратора фестиваля, настоятеля храма Богоявления Господня п. Разметелево, иерея Сергея Ломакина, открыла это замечательное мероприятие волшебной игрой на гуслях воспитанница Всеволожской школы искусств Арина Мацута (преподаватель Виктория Бирюкова), завоевавшая в этом месяце Гран-При на Международном конкурсе исполнителей «Кубок Подмосковья».

По сложившейся традиции в концерте принимали участие музыканты, певцы, танцоры, чтецы различных отделений школы искусств, радуя своими прекрасными выступлениями приглашённых на награждение призёров, их родителей и преподавателей. Порадовали своими стихами собравшихся поэты из литературно-музыкального объединения «Родник» (руководитель з.р.к. РФ Людмила Беганская).

Назовём поднявшихся на высшую ступень пьедестала по решению компетентного жюри под председательством начальника отдела культуры администрации Всеволожского района Дарьи Воробьёвой: Кучинова Виктория, Архимандритова Олеся, Остапенко Анастасия, Горина София, Яковенко Виолетта, Галкина Маргарита, Григорьева Ульяна, Максимова Анфиса, Шакишева Варвара и Коровницкая Марьяна.

Многогранное наследие традиционной русской художественной культуры, преемственность поколений, сохранение и развитие лучших традиций, следование высоким и духовно-нравственным ориентирам, обмен творческим опытом между педагогами, профессиональное и эмоциональное погружение с праздничную Пасхальную среду – всё это лежит в основе идеи и задач районного конкурса. Пожелаем юным дарованиям дальнейших творческих успехов.

Владимир Шемшученко

Фото Александра Ольховского