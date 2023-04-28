Ветеринары Ленобласти накормили токсовских зубробизонов морковкой с таблетками

Специалисты госветслужбы Ленинградской области провели плановую дегельминтизацию зубробизонов Токсовского заповедника. Чтобы животное наверняка съело полезную таблетку, ветврачи спрятали лекарство в сочной морковке.

Как отмечают в пресс-службе областного управления ветеринарии, парк семейного отдыха и экотуризма «Зубровник» в поселке Токсово является одним из крупнейших по площади загородных комплексов региона. Ветеринарное обслуживание жителей парка возложено на станцию по борьбе с болезнями животных Всеволожского района.

Отметим, что зубробизоны попали в Токсово в 1970-х, когда в Ново-Кавголовский лесопарк привезли самку и самца из Ленинградского зоопарка. Живут животные на просторном поле посреди густого леса, огороженном забором. Приехать в гости к зубробизонам может любой желающий – посещение парка бесплатное.