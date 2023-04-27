Где во Всеволожском районе будут раздавать Георгиевские ленточки
Каждый год в преддверии Дня Великой Победы жителям выдают Георгиевские ленточки. В этом году акция будет проходить с 27 апреля по 8 мая. Время проведения: с 12.00 до 21.00.
Где получить?
— Всеволожск: ул. Доктора Сотникова, 31; Колтушское шоссе, 44, к. 1; ул. Александровская, 80; ул. Пушкинская, 61а и ул. Магистральная, 9Б.
— Посёлок им. Морозова: пл. Культуры, 3.
— Дубровка: ул. Советская, дома 9 – 13; ул. Ленинградская, дома 1 – 8 и в парке «Невский» возле часовни.
— Сертолово: ул. Молодцова, д. 15а.
— Щеглово: у 48-го дома и возле торгового комплекса, д. 29.
— Бугры: на Воронцовском бульваре д. 11, к. 1, у фонтана на Английской улице и на Шоссейной, д. 7а.
— Кудрово: по Европейскому проспекту от пр. Строителей до Английской улицы и по Ленинградской, дома 1 – 9.
— Янино: на улице Новой, в начале и в районе д. 19, и на Голландской улице также с начала и до Оранжевой улицы.
— Деревня Заневка: возле 48-го дома – там, где администрация.
— Деревня Суоранда: возле кладбища.
— Поселок Кузьмоловский: возле ДК и ул. Иванова, д. 21.
— Мурино: возле выхода из метро на улице Парковая, д. 1а и на Екатерининской ул., д. 8.
— Новое Девяткино: улица Школьная, д. 1, д. 7 и возле мемориала на ул. Славы.
— Деревня Ваганово: возле стадиона.
— Рахья: Октябрьское ш., 3/2.
— Романовка: возле ДК «Свеча» и магазинов «Магнит» и «Пятёрочка»
— Рапполово: на улице Овражная, д. 9.
— Токсово: на Привокзальной площади возле КДЦ.
— Военный городок Лехтуси — д. 61.
— Лупполово: возле магазинов «Магнит» и «Дикси».
— Юкки: на Ленинградском шоссе, д. 22, возле «Пятёрочки».