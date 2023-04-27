«Всеволожские леди» завоевали «серебро» областного фестиваля женского спорта

В прошлые выходные, 21 – 23 апреля, были подведены итоги IX Областного Фестиваля женского спорта «Леди Совершенство – 2023».

Мероприятие проходило в спортивном комплексе «Фаворит» в городе Выборге. Побороться за победу сюда приехали участницы двенадцати команд Ленинградской области. Честь нашего района отстаивала команда «Всеволожские леди». Выразить свою поддержку представительницам женского спорта приехали председатель комитета спорта, культуры и молодёжной политики Владимир Долгих, председатель Федерации женского спорта Выборга и Выборгского района Марина Петрова, председатель российского спортивного общества «Спартак» Андрей Слушаев. Они приняли участие в торжественной церемонии открытия и награждении победителей и призеров.

В рамках фестиваля состоялись командные и личные соревнования по комбинированной эстафете, настольному теннису, волейболу, дартсу, плаванию, пулевой стрельбе. В спортивную программу также вошел зачёт по нормам ГТО и конкурс капитанов. Кроме того, командам предстояло представить свою «визитную карточку», что потребовало смекалки, креативности и разнообразных творческих талантов. «Всеволожские леди», с достоинством преодолев все испытания, завоевали «серебро» в общекомандном зачете. По итогам фестиваля наши девушки стали лучшими в конкурсе капитанов, дартсе, в выполнении нормативов ГТО и в настольном теннисе. А в соревнованиях по волейболу, плаванию и стрельбе заняли третье место.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района