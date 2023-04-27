Во Всеволожске прошла памятная акция «Помни Чернобыль!»

На Румболовской горе, у мемориала «Помни Чернобыль!», 26 апреля прошла памятная акция, посвящённая Международному дню памяти погибших в радиационных авариях.

Напомним, что 37 лет назад, 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты на реакторе № 4 Чернобыльской атомной электростанции прогремел взрыв. Мир окутало облако радиации… На эту беду откликнулась вся страна. Более 200 тысяч человек в те страшные дни не за страх, а за совесть предотвращали катастрофу мирового масштаба. Эта катастрофа стала поворотным моментом в судьбах многих людей.

Кто-то заплатил жизнью и здоровьем за то, чтобы мы все могли жить, не думая о последствиях, ставших для нас уже историей.

В мероприятии на Румболовском мемориальном комплексе приняли участие делегации городских и сельских поселений Всеволожского района, почётные гости, ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции, учащиеся средних образовательных школ и патриотические молодёжные организации.

К собравшимся на площади обратились заместитель главы районной администрации по социальному развитию Светлана Хотько, председатель Всеволожской районной общественной организации «Союз Чернобыль» Владимир Флорян, член общественной организации «Союз Чернобыль г. Сертолово» подполковник инженерных войск Сергей Никифоров, председатель благотворительной общественной организации «Милосердие и забота о детях Чернобыля» Наталья Моргун и другие.

Прозвучала музыкальная композиция «Счастья тебе, Земля моя» в исполнении вокально-хорового ансамбля «СоНата» (руководитель Елена Лавкова). В небо взлетели белые голуби, символизирующие души погибших при ликвидации аварии.

Панихиду по жертвам радиационных аварий отслужил настоятель храма Святой великомученицы Варвары в п. Рахья, иерей Олег Патрикеев.

После минуты молчания в память людей, которые ценой своей жизни сделали всё, чтобы последствия самой страшной катастрофы XX столетия были как можно меньше, к монументу «Помни Чернобыль» легли живые цветы от депутатских корпусов Всеволожского района и г. Всеволожска, от Главного управления МЧС России по Ленинградской области, от Всеволожской районной общественной организации «Помни Чернобыль», от о «Союза Чернобыль г. Сертолово», от благотворительной организации «Милосердие и забота о детях Чернобыля».

Низкий поклон всем ныне живущим участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф! Мы помним!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО