Во Всеволожске откроется центральное отделение фонда «Защитники Отечества»

Глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева приехала в Ленинградскую область, где обсудила ключевые вопросы помощи бойцам и проверила готовность подразделений к открытию. Планируется, что уже к первому июня на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске заработает центральный филиал Фонда. Ещё два отделения станут функционировать в Выборге и Гатчине.

График визита Анны Цивилевой во вторник, 25 апреля, был достаточно плотным. С утра гостья из Москвы побывала в Санкт-Петербурге. Руководитель Фонда осмотрела Центр социальной помощи семье и детям Центрального района и Реабилитационный центр Госпиталя для ветеранов войн. Впечатлениями она поделилась с журналистами.

– Уверена, что с такой подготовкой, как в Санкт-Петербурге, будет всё сделано на высоком уровне, а тот набор решений, который реализуется здесь, позволит окружить заботой и вниманием всех ветеранов СВО, – сказала Анна Цивилева.

Тайное не стало явным

Следующей точкой визита стала Ленинградская область, точнее Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. К 15.00 к главному входу на улице Шишканя приехали руководители района – Вячеслав Кондратьев и Андрей Низовский. Глава Президентского фонда прибыла в сопровождении губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. За короткое время ей постарались рассказать о важной миссии этого уникального учреждения: от обучения до трудоустройства. Гидом выступала директор – Ирина Дрозденко.

Делегация направилась в многофункциональный ресурсный центр, где в комфортных условиях люди с ограниченными возможностями здоровья могут получить целый комплекс госуслуг. Планируется, что здесь будут получать необходимые услуги и участники СВО.

Очевидно, что областной Мультицентр обладает всеми возможностями и базой, чтобы помочь ветеранам СВО с переобучением и трудоустройством. Для оказания помощи будут подключены психолого-психотерапевтическая служба, юристы, медики.

– У нас появились филиалы, – рассказала Ирина Дрозденко. Буквально на днях она вернулась из Грозного, где было подписано соглашение о создании Мультицентра. – Обратите внимание на карту. Здесь значками указаны наши филиалы по стране. Модель уже внедряется в Якутии и Башкирии. На очереди Нижний Новгород и Ямал. Национальный инклюзивный договор подписан между нашим учреждением и Агентством стратегических инициатив РФ.

Также в этом МЦ ведут волонтерскую работу: плетут маскировочные сети, шьют мягкие носилки, тактические и медицинские подсумки. Все изделия сразу отправляются на передовую.

После экскурсии делегация отправилась на закрытое совещание. Решался важный вопрос: кто возглавит региональное отделение Фонда «Защитники Отечества»? Тайное так и не стало явным. Как призналась Анна Цивилева, обсуждение выдалось непростым.

– Конечно, уровень подготовки Ленинградской области к открытию филиала очень высок, – подчеркнула гостья. – Уверена, что регион откроет отделение в срок. Кандидаты на должность руководителя были достойными. Сложно было определить, кого же выбрать. Скажу так: с такими людьми Фонд в регионах будет работать профессионально и качественно. В Ленинградской области уже подобран штат социальных координаторов, которые пройдут подготовку в РАНХиГС. Спасибо губернатору Александру Дрозденко за то, что он так быстро решает важные вопросы.

С заботой о ветеранах

Отметим, в ходе рабочего визита президент Фонда «Защитники

Отечества» побывала в Центре социальной защиты Всеволожского района, где смогла ознакомиться с принципом работы социального паспорта в регионе, а также узнала подробности про сценарий работы с семьями участников СВО.

– Вы молодцы! У вас непростая работа, требующая сил и терпения. Многое зависит от эмоционального состояния. Впечатления от Центра социальной защиты очень приятные, – отметила, обращаясь к сотрудникам, Анна Цивилева.

– Фонд создан недавно, а руководитель уже ездит по субъектам, узнает о проблемах и, главное, четко даёт разъяснения о том, как будут работать подразделения, – отметил во время пресс-подхода Александр Дрозденко. – Думаю, что это очень важно. Мы должны быть готовы к тому, чтобы каждый демобилизованный и ветеран, вернувшись с СВО, почувствовал помощь и поддержку. Работа важная и ответственная. Конечно, все переживаем – ответственность огромная. Участники СВО и их семьи должны почувствовать внимание. Забота должна быть искренней, а не формальной.

– Наша работа будет вестись по многим направлениям, – рассказала Анна Цивилева журналистам. – Это обеспечение лекарствами и средствами для инвалидов, медицинская реабилитация, санаторно-курортное лечение, трудоустройство и вовлечение в социальную жизнь. В планах – привлечение участников СВО к патриотической работе в качестве социальных координаторов. Своим примером успешной адаптации они смогут мотивировать тех, кто столкнулся со сложностями во время социализации. Есть такое понятие, как чувство локтя, благодаря которому участники СВО станут поддерживать и помогать друг другу. А ещё ветеранов можно вовлечь в спорт. Они смогут не только жить полноценной жизнью, но и устанавливать рекорды. Результаты наших паралимпийцев не могут не вдохновлять.

Безусловно, по словам Цивилевой, ветераны должны знать о своих правах.

– Зачастую люди находятся в информационном вакууме, – отметила глава президентского Фонда. – Они не понимают, к кому и как обращаться, куда идти и что им положено. Наша задача – в ручном режиме опекать каждую семью – адресно и персонально. Всех нужно окружить заботой. Было бы отлично создать навигатор, благодаря которому каждый ветеран знал, на какие выплаты ему рассчитывать в конкретном месте своего проживания. Так что нам предстоит огромная работа. Задача – сделать всё, чтобы ветераны интегрировались в общество и получили полный пакет необходимой поддержки.

…Фонд поддержки участников Специальной военной операции «Защитники Отечества» создается по инициативе Президента России Владимира Путина. В каждом регионе в филиалах фонда будет оказана помощь ветеранам, принимавшим участие в СВО, и членам их семей. Также сотрудники фонда окажут поддержку участникам боевых действий в составе вооруженных сил ДНР, народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР и их семьям.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото ЛенТВ24