На Румболовской горе прошел праздник спортивного туризма «Все в связке»

Физкультурное мероприятие «Все в связке» прошло 23 апреля в Румболовском парке Всеволожска. Принять участие в празднике спортивного туризма сюда приехали более 250 спортсменов в возрасте от 8 лет из Ленинградской, Вологодской и Новгородской областей и из Санкт-Петербурга.

Организаторами соревнований выступили МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района», отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района и Региональная общественная организация «Ассоциация спортивного туризма Ленинградской области».

– Спортсменам было предложено 3 дистанции разного уровня сложности (1, 2, 3 классы). 1 класс предназначался для начинающих и самых маленьких спортсменов (до 14 лет). Здесь длина дистанции составляла 600 метров с четырьмя техническими этапами. Трассу 2 класса сложности пришлось проходить спортсменам постарше, имеющим опыт работы с верёвкой. Её длина была 1200 метров с шестью этапами, два из которых с организацией перил. И самая сложная дистанция 3 класса для спортсменов старше 13 лет, имеющих уровень спортивной подготовки не ниже 3 взрослого разряда. Именно на этой дистанции вышли на старт, сильнейшие спортсмены, в том числе четыре кандидата в мастера спорта, – рассказал главный судья соревнований Владимир Кушнер.

Несмотря на то что традиционно фаворитами подобных соревнований являются спортсмены из Санкт-Петербурга как сильнейшего региона в России, где занимаются спортивным туризмом, в самой старшей возрастной группе (юниры 16 – 21 лет) победителями стали атлеты Всеволожского района – Анастасия Шумилова (КМС), Екатерина Красюкова (КМС), Альберт Лямин (КМС) и Александр Черняев.

Все победители и призеры награждены грамотами и медалями. Данные соревнования являются подготовительными и подводящими спортсменов к турнирам регионального уровня. Буквально через неделю спортсменам предстоит принять участие в первенстве и чемпионате Ленинградской области, где будет происходить отбор в сборную команду 47-го региона. Приятным бонусом для спортсменов, представителей команд и болельщиков стала вкусная, горячая еда, приготовленная на свежем воздухе фронтовой кухней от Безона.

Александр СОРОКИН

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