В Сертолово состоялся Турнир юных каратистов

23 апреля более 100 спортсменов из городских и сельских поселений Ленинградской области приехали в город Сертолово на второй открытый турнир по карате среди детей 6 – 13 лет. В городском физкультурно-оздоровительном комплексе ребята соревновались друг с другом на татами, демонстрировали силу, ловкость и спортивное мастерство.

Открывая турнир, глава МО Сертолово Сергей Коломыцев отметил, что желающих заниматься карате становится всё больше, и пожелал юным спортсменам успехов и побед.

Директор муниципального автономного учреждения «Сертоловский КСЦ «Спектр», депутат городского Совета депутатов Марина Матусевич отметила, что соревнования проходят в преддверии священного праздника – Дня Победы, и пожелала спортсменам «применять все свои знания, умения и навыки, получаемые в спорте, только в мирных целях».

Главный судья соревнований, президент общественной организации «Федерация карате киокусинкай» Всеволожского района Семён Акимов пожелал «юным мастерам» честной и открытой борьбы на татами, как можно меньше травм, а рефери бескомпромиссного судейства.

Перед началом соревнований зрителей и участников турнира зарядила энергией сертоловская шоу-группа барабанщиц «Алые паруса».

По итогам турнира одни из лучших результатов показали спортсмены-каратисты, занимающиеся в Сертолово, многие из которых стали чемпионами и призёрами соревнований!

Отметим, что соревнования по карате, киокусинкай «Юный мастер» набирают популярность среди представителей различных возрастов детей и молодёжи. На всероссийском уровне пятый год подряд одним из организаторов выступает Добровольное общество содействия, армии авиации и флоту. Киокусинкай – один из самых сложных и жестких видов карате. По данным федерации, им регулярно занимаются около миллиона человек. Многие победители «Юного мастера» прошлых лет затем завоевывали медали на международном уровне.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото издания «Петербургский рубеж»