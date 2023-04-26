О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Сертолово состоялся Турнир юных каратистов

0 Комментариев

23 апреля более 100 спортсменов из городских и сельских поселений Ленинградской области приехали в город Сертолово на второй открытый турнир по карате среди детей 6 – 13 лет. В городском физкультурно-оздоровительном комплексе ребята соревновались друг с другом на татами, демонстрировали силу, ловкость и спортивное мастерство.

Открывая турнир, глава МО Сертолово Сергей Коломыцев отметил, что желающих заниматься карате становится всё больше, и пожелал юным спортсменам успехов и побед.

Директор муниципального автономного учреждения «Сертоловский КСЦ «Спектр», депутат городского Совета депутатов Марина Матусевич отметила, что соревнования проходят в преддверии священного праздника – Дня Победы, и пожелала спортсменам «применять все свои знания, умения и навыки, получаемые в спорте, только в мирных целях».

Главный судья соревнований, президент общественной организации «Федерация карате киокусинкай» Всеволожского района Семён Акимов пожелал «юным мастерам» честной и открытой борьбы на татами, как можно меньше травм, а рефери бескомпромиссного судейства.

Перед началом соревнований зрителей и участников турнира зарядила энергией сертоловская шоу-группа барабанщиц «Алые паруса».

По итогам турнира одни из лучших результатов показали спортсмены-каратисты, занимающиеся в Сертолово, многие из которых стали чемпионами и призёрами соревнований!

Отметим, что соревнования по карате, киокусинкай «Юный мастер» набирают популярность среди представителей различных возрастов детей и молодёжи. На всероссийском уровне пятый год подряд одним из организаторов выступает Добровольное общество содействия, армии авиации и флоту. Киокусинкай – один из самых сложных и жестких видов карате. По данным федерации, им регулярно занимаются около миллиона человек. Многие победители «Юного мастера» прошлых лет затем завоевывали медали на международном уровне.

Михаил БОНДАРЧИК
 Фото издания «Петербургский рубеж»

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Анна Салакина и ее 250 «кидсиков»!
  2. «Ни с чем не сравнимое состояние души»
  3. Ольга Ковальчук: «Когда делюсь энергией, чувствую прилив сил»
  4. Губернатор Ленобласти отмечает юбилей

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code