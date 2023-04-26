В майские праздники на маршрутах Ленобласти будут курсировать дополнительные автобусы и электрички

На областные маршруты выйдут дополнительные автобусы, электрички и водный транспорт. Специальное расписание будет действовать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в числе нововведений 2023 года — новые экскурсионные маршруты на водном транспорте. В частности, с 5 мая запускается экскурсионный маршрут в Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»» и Крепость Орешек.

Движение электропоездов на Финляндском, Балтийском, Витебском, Московском и Северном направлениях будет усилено в сторону Санкт-Петербурга: 29, 30 апреля и с 6 по 8 мая поезда будут работать по субботнему графику. По расписанию воскресенья электрички поедут 1 и 9 мая.

По заказу Ленинградской области начнут работу три сезонных смежных межрегиональных автобусных маршрута: № 468 «СМ «Восход» — ст. метро «Улица Дыбенко»; № 515 «Садоводство «Сады» — ст. метро «Ломоносовская»; № 596К «д. Кобона — ст. метро «Улица Дыбенко». Для любителей загородного отдыха с 1 мая 2023 года вводятся дополнительные рейсы по льготным маршрутам № 9 и 20.

Как отметил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк, усиление транспортного сообщения сопряжено с переходом транспорта Ленинградской области на летний график: изменилось расписание, выделяются дополнительные подвижные составы.