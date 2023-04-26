Всеволожские депутаты приняли решения об уточнениях к бюджету и награждении коллективов

Очередное заседание совета депутатов г. Всеволожска IV созыва состоялось 18 апреля. Народным избранникам предстояло обсудить 10 основных и два дополнительных вопроса.

Наиболее важными, на наш взгляд, были первых два вопроса повестки заседания: «О внесении изменений в решение совета депутатов от 20.12.2022 г. № 37 «О бюджете муниципального образования Всеволожское городское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и «Об утверждении Положения о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещении сведений на официальном сайте г. Всеволожска и предоставлении этих сведений общероссийским СМИ для публикации».

После обстоятельного доклада заместителя главы администрации по финансам, председателя комитета финансов Анны Геннадьевны Поповой депутаты приняли уточнения к бюджету, согласно которым доходная часть бюджета увеличена на 5 495,6 тысячи рублей. Таким образом общий объём доходов бюджета города составляет 1 401 529 тысяч рублей, общий объём расходов бюджета – 1 588 751,2 тысячи рублей.

Единогласно были проголосованы решения о награждении Почётным дипломом Совета депутатов Народного самодеятельного коллектива, ансамбля русской песни «Крупеничка» и Образцового детского коллектива, хореографического ансамбля «Надежда».

Совет депутатов поддержал выдвижение кандидатуры блокадника, жителя г. Всеволожска Анатолия Великодворского на звание «Почётный гражданин Всеволожского района».

В заседании совета депутатов приняли участие депутат ЗакСа ЛО Александр Матвеев, глава администрации района Андрей Низовский, его заместители и представители общественности города.

Автор Владимир ШЕМШУЧЕНКО