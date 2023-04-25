МФЦ Ленобласти изменят график работы в майские дни

Многофункциональные центры Ленинградской области скорректируют время работы в выходные дни мая. Так, все филиалы и отделы не будут работать 1 и 9 числа.

В предпраздничные дни – 30 апреля и 8 мая – рабочий день будет сокращён на 1 час (офисы будут открыты до 20.00). А вот бизнес-офисы и удаленные рабочие места уйдут на выходные 1, 6, 7, 8 и 9 мая.

В МФЦ просят заявителей внимательно изучить часы работы и заранее планировать свой визит в центры госуслуг с учетом изменений.