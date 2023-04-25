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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Губернатор Ленобласти опроверг информацию о строительстве нового микрорайона во Всеволожске

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В социальных сетях распространилась информация о якобы строительстве нового жилого комплекса на улице Шишканя во Всеволожске. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опроверг слухи и сообщил, что регион не выдавал разрешения на строительство.

Фейковая новость о масштабной стройке на 27 тысяч квадратных метров взволновала жителей. Люди активно отправляли обращения к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко, прося дать разъяснения.

– Это частная территория, – успокоил жителей глава региона. – Заявок не было, и разрешения на строительство не давали. Стройнадзор будет проводить проверку.

 

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