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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти 26 апреля проверят систему оповещения ЧС

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26 апреля с 10 до 11 часов будет проводится комплексная проверка готовности системы оповещения Ленинградской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области. Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в ходе проверки будут задействованы как электросирены, так и телевизионные и радиотрансляционные сети вещания. Также по каналам телевидения с 10:43 до 10:44 (продолжительностью до 1 минуты) будет демонстрироваться проверочный видеоролик.

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