В Дубровке прозвучала симфония русских берез

На живописном берегу Невы 22 апреля прошел VIII Всеволожский районный открытый фестиваль «Берёзовый сок», проводимый в рамках муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района» .

После краткого приветствия начальника районного отдела культуры Дарьи Воробьёвой старт фестивалю дали народный самодеятельный коллектив – хор ветеранов «Радоница» и вокальный ансамбль «Эдельвейс» (руководитель Чернова Елена Ивановна), исполнившие композицию «В белых клавишах берёз». А дальше – закружилось, заискрилось, заиграло, запело и заплясало разноцветье творческих коллективов, воспевая русскую берёзку в музыке, танце и слове!

Творческая группа Культурно-досугового центра «Южный» г. Всеволожска под руководством Сергея Бражника органично чередовала поэтические выступления участников музыкально-поэтического объединения «Родник» (руководитель зрк РФ Людмила Беганская) с художественными номерами коллективов, приехавших на праздник со всех концов района.

Очень трогательно смотрелись на фестивале работы юных живописцев из художественных отделений школ искусств района – и немудрено: только детское восприятие способно в полной мере воспроизвести красоту белоствольных красавиц!

Праздник получился на славу. Без малого 60 концертных номеров прозвучало со сцены парка «Невский», и каждый из них был достоин всяческих похвал.

Осталось лишь поблагодарить хозяев за отличную организацию фестиваля и выразить робкую надежду на то, что фестиваль «Берёзовый сок» когда-нибудь украсит и весну во Всеволожске, где парк «Песчанка» уже явно заждался дорогих гостей.

Владимир Шемшученко

Фото пресс-службы администрации ВМР