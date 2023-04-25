Во Всеволожске пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Традиционная весенняя сельскохозяйственная ярмарка будет проходить 13 и 14 мая на Юбилейной площади города Всеволожска. С 9 утра до 18 вечера жители и гости города смогут отовариться фермерскими продуктами, а также насладиться выступлением творческих коллективов.

Дважды в год Юбилейная площадь превращается в настоящий кладезь самобытных и интересных товаров из разных уголков страны. Фермеры и ремесленники привозят самую разную продукцию – десятки видов мёда, ароматные специи, вкуснейшие рыбные и мясные деликатесы, редкие саженцы и цветы, предметы декоративно-прикладного творчества.