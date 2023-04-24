Школьный музей Рахьинского ЦО победил на Всероссийском конкурсе «Без срока давности»

Музей Рахьинского центра образования стал абсолютным победителем в тематическом направлении «Геноцид: история и современность» всероссийского конкурса «Без срока давности».

Победу ребятам и педагогам принесла созданная ими экспозиция «Судьбы людские: в память о жертвах преступлений нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны».

Конкурс проводится Минпросвещения России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования.

По материалам пресс-службы областного правительства