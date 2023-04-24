Предпринимательница из Мурино победила в конкурсе самозанятых Ленобласти

Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти подвел итоги онлайн-голосования, участниками которого стали самозанятые предпринимательницы Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, победительницей стала Елизавета Межова из города Мурино. Девушка реализует проект по общеразвивающей гимнастике для детей. Елизавета разработала собственную систему, которая способствует гармоничному и всестороннему развитию воспитанников.

– Общеразвивающая гимнастика – не профессиональный вид спорта, а значит, в основе стоит укрепление здоровья через индивидуальный интерес, включая в себя игровую форму. Даже если ребенок не занимался раньше спортом, он справится с начальным этапом акробатических элементов, входящих в программу обучения, – рассказала Елизавета Межова.

Конкурс проведен в рамках проекта по продвижению товаров и услуг самозанятых граждан Ленинградской области.