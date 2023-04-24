Сертоловские школьники познакомились с профессией пожарного

21 апреля, при содействии Всеволожского филиала Центра занятости населения в Сертолово прошла акция «Неделя без турникетов». Мероприятие приурочено к грядущему празднику огнеборцев – Дню пожарной охраны России.

Сертоловскую пожарную часть № 100 отряда Государственной противопожарной службы Всеволожского района посетили учащиеся 8-х классов городской средней школы № 1. Командир отделения Марат Камалов провёл для учащихся профориентационный урок, посвящённый профессии пожарного.

Ребята с интересом осмотрели современную пожарную технику – машины, техническое вооружение и боевую одежду пожарного. Особое внимание школьников привлекла каска, сильно обгоревшая при пожаре. Также учащиеся познакомились с работой и распорядком дня огнеборцев: для них была проведена познавательная экскурсия по территории пожарной части, желающие примерили боевую одежду пожарного, ребят прокатили на пожарном автомобиле.

В заключение мероприятия инструктор противопожарной профилактики Наталья Габрильянц напомнила школьникам правила пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, им показали учебно-методические ролики из жизни пожарной службы и ответили на интересующие вопросы.

Для справки. С 2015 года в конце октября и апреля в России проводится комплекс мероприятий «Неделя без турникетов». Акция направлена на профориентационное информирование учащихся старших классов. Главная идея проекта заключается в непосредственном знакомстве школьников, студентов, их родителей и педагогов с работой предприятий, расположенных в регионе. А основная цель – обеспечение максимальной доступности информации и возможности общения с ведущими сотрудниками и специалистами предприятий.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото издания «Петербургский рубеж»