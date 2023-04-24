В Мурино впервые пройдёт всероссийская акция Библионочь-2023

29 апреля в Мурино впервые пройдёт цикл мероприятий на 4 площадках в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2023». Программа рассчитана на детей, молодёжь и взрослое поколение. Каждый желающий по предварительной записи сможет оказаться в мире книг, интересных встреч и веселья!

«Библионочь-2023» в Мурино пройдёт в двух форматах: офлайн и онлайн. Участники смогут посетить:

— детскую зону на ул. Оборонная, д. 4 с мастер-классом по созданию книги и викториной по кибербезопасности;

— молодёжную зону на ул. Екатерининская, д. 8к1 с мероприятиями, посвящёнными роману «Мастер и Маргарита». Можно будет послушать лекцию по скорочтению, поиграть в литературную мафию с персонажами произведения Булгакова и разобраться в «Мистических смыслах Мастера и Маргариты»;

— взрослую зону на ул. Парковая, д. 1А с литературно-музыкальным вечером.

В онлайн-формате участники смогут пройти большую интеллектуальную игру «Пропавшие в книгах» и получить ценные призы.

Для участия в мероприятиях «Библионочь-2023» библиотеки г. Мурино необходимо пройти регистрацию по ссылке.