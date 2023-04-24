В Ленобласти прошло собрание Совета муниципальных образований

В минувшую пятницу, 21 апреля, прошло собрание Совета муниципальных образований 47-го региона. Мероприятие проходило в социально-культурном комплексе «Космонавт» в Тосно. Представители местной власти собрались, чтобы поделиться достижениями и очертить план действий на этот год.

Зал вместил около 350 делегатов из всех районов Ленинградской области. Всеволожский был представлен солидной делегацией во главе с руководителем Вячеславом Кондратьевым. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также посетил собрание и выступил с приветственным словом.

– При нынешнем давлении со стороны США и ЕС местной власти приходится работать, как пожарная команда, стараясь не допустить возгорания, – отметил глава Ленинградской области. – В непростых социально-экономических условиях приходится принимать серьезные решения и реагировать молниеносно.

Как заметил Александр Юрьевич, несмотря на сложности региону удалось удержать на плаву экономические показатели. Социальные льготы не только сохранили, но и ввели полсотни новых мер поддержки для семей, члены которых находятся в зоне спецоперации.

– Признаюсь, начало года было трудным, – откровенно высказался губернатор. – Но нам удалось удержать взятый ранее курс и стабилизировать ситуацию. Доходы по отдельным статьям превышают прошлогодний уровень. А это дополнительная подушка финансовой безопасности. Однако впереди много сложных вопросов, и важно настроить людей на работу и результат. Знаю не понаслышке, как сложно подобрать хороших управленцев на местах. Но в большинстве своем в Ленинградской области работают активные, неравнодушные и искренние люди, которые действительно любят то место, где они живут и работают.

По традиции глава региона в тандеме с председателем Законодательного собрания Сергеем Бебениным вручил благодарности и почетные грамоты особенно отличившимся муниципалам.

– День сегодня значимый, праздничный, – рассказал «Всеволожским вестям» глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев. – Мы в районе уже отметили самых активных муниципальных служащих. И должен сказать, что открытость – главный критерий эффективности. Там, где есть диалог с населением и народ активно участвует в проектах, есть и взаимная поддержка, и взаимопонимание.

– Одно только присутствие на таком мероприятии уже радостное событие, – откровенно делится впечатлениями глава Рахьинского сельского поселения Александр Дубинин, которого Ассоциация «Совет муниципальных образований» наградила за работу почетной грамотой. – Приятно быть сопричастным к тем результатам, которых достигли поселение, район, область. Наш регион – один из сильнейших в России. Служу Ленинградской области!

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области