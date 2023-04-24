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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске прошел масштабный субботник

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Жители Всеволожского района приняли участие во Всероссийском субботнике. 21 и 22 апреля горожане наводили порядок на придомовых территориях, парках, мемориальных зонах и общественных пространствах города.

Традиционно в массовой уборке приняли участие сотрудники администрации, подведомственные учреждения, управляющие компании. Вооружившись граблями и перчатками, всеволожцы очищали дворы от прошлогодней листвы и убирали небрежно выброшенный мусор.

Напомним, что субботники проходят в рамках ежегодного месячника благоустройства. В помощь активным жителям создана интерактивная карта, на которой можно ознакомиться с планируемыми мероприятиями.

Фото пресс-службы администрации ВМР

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