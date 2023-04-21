Хореографический ансамбль «Надежда» отметил 30-летний юбилей

В этом году свой юбилей отмечает Образцовый хореографический ансамбль «Надежда» Дворца детского и юношеского творчества Всеволожского района. Сегодня коллектив – это почти двести человек, которые часами оттачивают мастерство, чтобы хоть на шаг приблизиться к мечте – научиться танцевать красиво. В этом заслуга дружной команды педагогов ансамбля – профессионалов и энтузиастов своего дела.

Три десятилетия – срок немалый. За эти годы многие титулованные коллективы, не выдержав испытаний, прекращали своё существование, распадались и были позабыты, но только не «Надежда»! Она живёт, радует зрителей яркими выступлениями, а девчонки и мальчишки каждый день с удовольствием бегут на занятия в ансамбль.

Хореографическая школа-студия

Накануне знаменательного события корреспонденты «Всеволожских вестей» прошлись по хореографическим классам и пообщались с основателем ансамбля, педагогами и выпускниками.

– Коллектив был основан в 1993 году в ДДЮТ Всеволожского района, но большим, где обучаются искусству танца так много ребят, он стал не сразу, – рассказывает основатель хореографического ансамбля Людмила Яковлевна Атласова, возглавлявшая коллектив 18 лет.

– Ансамбль начал свою жизнь в СОШ № 2 города Всеволожска, директор которой Анатолий Васильевич Войтов тепло принял нас и взял под свое крыло. Сначала набрали группу из 15 детей. Занимались в актовом зале, который оборудовали для занятий, сделали танцевальные станки и зеркала. Работа не прекращалась ни на день. С первого дня, чтобы попасть в коллектив, нужно было пройти серьезный отбор: показать свои физические возможности, умение слушать музыку и, конечно, артистизм.

Но отбор – это только начало. Дальше начинается долгий путь на сцену: развитие физических данных, занятия у хореографического станка, бесконечные репетиции. День за днём педагоги передают знания и опыт своим подопечным, стараются зажечь в них любовь к этому непростому занятию. Коллектив работает как единый организм, с творческим подходом, люди болеют за своё дело. В этом залог успеха! Результат этой деятельности – выступления юных артистов, всегда яркие и эмоциональные.

– Почти 30 лет назад появилась добрая традиция – отчётные концерты, на которых дети показывают, чему научились, – рассказывает первый педагог ансамбля Алевтина Германовна Лапшина. – Репертуар «Надежды» очень разнообразен: это и народные, и эстрадные, и детские танцы. Есть танцы-шутки и хореографические миниатюры, а также номера патриотической направленности. У ансамбля более 60 танцевальных номеров, и их перечень каждый год обновляется новыми постановками. Коллектив имеет свой почерк и неповторимый стиль. В этом большая заслуга балетмейстера Ольги Викторовны Ожогиной, которая сотрудничала с ансамблем много лет. А ещё приятно видеть, как наши выпускники возвращаются к нам. Вот мой ученик – Алексей Шпилевой.

Креативность, творческое мышление и фантазия

«Да, это я», – откликается молодой мужчина. Его когда-то очень давно в «Надежду» привела за руку мама. Здесь он нашёл свою вторую половинку. У молодых родителей есть дочь Агата. Девочке всего год, но она уже пытается танцевать. А как иначе? И мама, и папа – выпускники «Надежды». Артистичный и выразительный на сцене, в жизни Алексей Сергеевич скромен и немногословен.

– После того как окончил РГПУ им. А.И. Герцена, ноги сами привели обратно в ансамбль, – рассказывает Алексей. – У нас был очень хороший класс. Возможно, воспоминания о нём подтолкнули к возвращению в качестве педагога. Работать с детьми всегда интересно. Правда, иногда чувствую себя как на пороховой бочке. Малыши очень непредсказуемые, но я стараюсь подобрать к ним ключик. Кем бы я стал, если бы не педагогом по хореографии? Художником! Очень люблю рисовать. (Его часто можно заметить с блокнотом и карандашом. – Авт.)

– В «Надежде» я получила танцевальное, духовное и творческое развитие, – говорит супруга Алексея Мария Шмелькова. – Здесь нас учили не только слышать музыку, танцевать и выступать на сцене, но и дружить.

«Педагогика для меня всегда была чем-то из области фантастики. Но пришлось освоить и эту орбиту», – откровенно рассказывает Александр Германович Пересторонин. Он артист балета, на профессиональной сцене с 1984 года. Сценическое искусство наш собеседник постигал в Пермском хореографическом училище. Танцевал в одной из лучших трупп СССР – Пермском академическом театре оперы и балета. В Санкт-Петербург переехал в начале 90-х. После выхода на пенсию был задействован в разных коллективах как приглашенный артист балета. Александр Германович горит искусством танца и хочет зажечь эту страсть в своих подопечных.

– Дети, как губка, впитывают всё, что видят и слышат: креативность, творческое мышление, фантазию, особое чувство музыки, – говорит педагог. – Поэтому мы стараемся научить наших воспитанников выражать свои чувства через музыку, через танец. В процессе занятий юные танцоры совершенно по-другому начинают ощущать себя. Да, хореография – сложный вид искусства. Иногда добиться результата непросто. Считаю, что главное в танце – академизм, но в погоне за ним нельзя терять душу. Ну а самое важное в нашей работе – воспитать хороших людей.

«В коллективе особое внимание уделяется наставничеству», – рассказывает молодой педагог Регина Абдуллина, выпускница Саратовского государственного университета, которая три года назад пришла работать в ансамбль, куда охотно приглашают молодых, талантливых и креативных педагогов. – Благодаря дружелюбной атмосфере в «Надежде» быстро освоилась. В коллективе не только опытные педагоги помогают молодым, но и у детей развито чувство локтя: старшие дети следят за малышами. Нравится смотреть, как растут и совершенствуют своё мастерство наши воспитанники. Приятно видеть, что дети, которые делали первые робкие шаги в танцевальном зале, набираются опыта и начинают хорошо танцевать.

Практически с основания работает в ансамбле концертмейстер Светлана Евгеньевна Советкина. Её живой аккомпанемент украшает занятия по хореографии. Светлана Евгеньевна всегда готова поделиться богатым опытом с коллегами.

– Свой счастливый билет я уже вытянула, когда пришла работать в «Надежду», – говорит начинающий хореограф ансамбля, выпускница Ленинградского областного колледжа искусств Анна Мировская. – Это так увлекательно – ставить номера! Какие-то композиции появляются практически сразу, над другими приходится размышлять. Все постановки рождаются из быта. Зритель на отчётном концерте видит лишь финальную картинку, а сколько ей предшествовало, вообразить просто невозможно. Порой сложно работать. Особенно с малышами, которые ну совсем крохи и мало что умеют, но очень стараются.

Ещё один молодой педагог «Надежды» – Алеся Сельвич. Она пришла в коллектив в начале прошлого учебного года. «Танец – биение сердца, твое дыхание, ритм твоей жизни», – считает девушка.

Костюмер летит на помощь

При создании концертной программы важно не только мастерство педагогов и выступающих, но и оформление каждого номера. И эта задача ложится на хрупкие плечи костюмера Светланы Чубаксаровой.

– Главное, чтобы костюмчик сидел, – говорит главная по одежде. – Первые костюмы мы заказывали у команды профессиональных портных, которые обшивали артистов Мариинского театра. Сотрудничество с ними продолжается и по сей день. Скоро отчётный концерт, поэтому работы очень много. Посчитайте сами: всего около тридцати номеров, в которых танцует минимум по десять детей, это уже 300 костюмов. А если ещё и добавить, что каждый из них состоит из пяти деталей, только подумайте, сколько это одежды! Целые пирамиды Хеопса! Работа у меня интересная. Особенно когда художник приносит эскизы. Столько эмоций, трудно передать! У меня есть ещё специальный чемоданчик, где я храню дополнительные элементы: береты, шапки, ремешки и прочие рюши и банты. Вдруг кто-то из детей в суматохе забудет необходимый атрибут. Костюмер всегда придёт на помощь.

С 2013 года художественным руководителем ансамбля является Наталия Винюкова. Работа художественного руководителя многогранна. Главное – это создание сплоченной команды педагогов, которые делают общее дело.

– В «Надежде» ребята учатся не только красиво танцевать, но и трудиться, дружить, понимать и любить искусство, – отмечает Наталия Владимировна. – Ежегодно в ансамбль приходят малыши, одно поколение сменяется другим, выпускники ведут в «Надежду» своих детей. Такая преемственность прослеживается и в танцах, которые бережно передаются из поколения в поколение, и в выпускниках, которые не теряют связи с родным коллективом, участвуют в отчётных концертах, передают репертуар и свой опыт молодому поколению.

– Жизнь в ансамбле была насыщенной и увлекательной, – делится впечатлениями выпускница 2013 года. Анастасия Комарова. – Уроки, репетиции, концерты, конкурсы и фестивали. Хорошо, что здесь сохраняются традиции, заложенные теми, кто стоял у его истоков.

– В ансамбль я пришла совсем маленьким ребёнком, – присоединяется другая выпускница Светлана Щелокова. – Помню, как впервые танцевали «По грибы, по ягоды», как страшно было выходить на сцену, и как после нами гордились педагоги! «Надежда» вырастила нас не только как танцоров, но и научила стойкости, трудолюбию.

…Поездки на фестивали, незабываемый летний отдых… Все это замечательные традиции коллектива. Хореографический ансамбль выступал в Москве, Самаре, Суздале, в Великом Новгороде, в Казани, на Украине, в Белоруссии, Литве, Латвии, Абхазии, Болгарии, Германии, Швеции, Финляндии, Испании, Польше, Венгрии. Дважды танцоры становились обладателями премии Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Законодательного собрания Ленинградской области, побеждали в международных фестивалях и конкурсах в России и за рубежом.

– Сегодня выступления ребят – украшение любого праздничного мероприятия в городе, районе и области, – считает мама воспитанницы «Надежды» Татьяна Кривонос. – Дети сюда просто летят на крыльях, стараются подняться к новым вершинам мастерства и творческого развития под руководством мудрых и чутких наставников.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА