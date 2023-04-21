Фигурное катание глазами тренера

Русские фигуристы по праву считаются одними из сильнейших в мире. Даже людям далеким от этого красивого и элегантного вида спорта известны имена великих советских и современных российских мастеров фигурного катания. Во Всеволожском районе фигурное катание с каждым годом набирает популярность, а родители всё чаще приводят своих детей на ледовые площадки и отдают их в руки профессиональных тренеров.

Об этом спорте сегодня нам рассказывает генеральный директор Центра подготовки по фигурному катанию и хоккею ГЛАЙД, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках Ленинградской области, мастер спорта РФ, тренер по фигурному катанию на коньках Роман Александрович Заруцкий.

О спорт, ты – образ жизни…

– Роман Александрович, известно, что вы начали заниматься фигурным катанием в трехлетнем возрасте. Ради спортивной карьеры переехали из родного города в Северную столицу, чтобы учиться этому у лучших тренеров страны. Скажите, а что все-таки важно и нужно делать в вашем виде спорта для достижения вершин спортивного успеха?

– Конечно, самым важным фактором для успеха в фигурном катании являются физические данные, с этого, как правило, всё и начинается. Но только их одних будет недостаточно. В нашем спорте этим нужно «жить», и не только ребёнку, но и всей его семье. Поскольку «спортивный век» в фигурном катании недолог, в сравнении с некоторыми другими видами спорта, где атлеты могут активно тренироваться и выступать до 40 лет, то и начинать приходится рано. Сегодня на коньки становятся всё раньше и раньше, чуть ли не с момента, когда ребенок начинает уверенно ходить по земле. Спортивные тренировки – это всегда трудно, это всегда нагрузки и строгий режим во всем, от питания до образа жизни, поэтому без поддержки родителей ребёнку просто не справиться.

– А на что особенно стоит обратить внимание родителям, решившим отдать своего ребёнка в фигурное катание?

– Особое внимание фигуристу приходится уделять правильному питанию и контролю за своим весом. С раннего детства тренеры объясняют спортсменам и родителям, как правильно распланировать режим питания для спортсмена. Но помимо физической подготовки, спортсмены должны развивать лидерские качества, смелость и уверенность в себе, поскольку это индивидуальный вид спорта, и, выходя на соревнования, фигурист каждый раз доказывает судьям и зрителям, что он самый лучший и достоин высшей ступени пьедестала. А там, где нет всесторонней поддержки и понимания этого со стороны, как правило, все очень быстро заканчивается. Сегодня конкуренция у нас очень высокая, поэтому те, кто «не тянет», просто отсеиваются, и остаются сильнейшие, с которыми мы и работаем.

– А много ли в нашем районе мест, где дети имеют возможность серьёзно заниматься фигурным катанием?

– Пока во Всеволожском районе есть две спортивные базы для занятий фигурным катанием. Это спорткомплекс «Ладога Арена» в Колтушах и Ледовая арена «Хорс» в поселке имени Морозова. Всего здесь занимается около 300 спортсменов от начального уровня до мастеров спорта. С нетерпением ждём появления новой ледовой площадки, строительство которой уже началось во Всеволожске.

А как же детство?

– Роман Александрович, расскажите о современных тенденциях в развитии фигурного катания.

– Если говорить в общем, то современное фигурное катание сильно «помолодело», и сегодня на соревнованиях высокого уровня мы можем видеть детей от 11 лет, показывающих очень достойные результаты, которые раньше демонстрировали 15 – 16-летние спортсмены. Специфика нашего спорта в том, что вес фигуриста имеет очень важное значение. С лишним весом труднее делать сложные элементы, это требует больше физической силы. А как известно, когда дети взрослеют, они прибавляют и в весе, и в росте. Иногда это становится для спортсмена и тренера проблемой. И «стареют» в нашем спорте раньше. Сегодня увидеть на льду фигуриста или фигуристку лет 18 – 20 – большая редкость, в то время как в некоторых видах спорта в этом возрасте спортсмены только начинают входить в форму.

– Мне нередко приходилось слышать от родителей, которые сами не были спортсменами, мысль вроде этой: «Одни тренировки, да ещё и в школе перегружают уроками, я хочу, чтобы у моего ребёнка было детство». Что вы можете ответить таким родителям?

– Да, у спортсменов нет столько свободного времени, как у прочих. Но есть же выходные, когда они могут погулять или просто отдохнуть. Фигуристы прекрасно общаются, ходят к друг другу на дни рождения, вместе посещают кинозалы, музеи, театры, ездят на соревнования. Ребёнок находится в кругу таких же, как и он сам, – целеустремлённых, спортивных, самостоятельных и воспитанных детей. А для старших спортсменов дворец спорта становится вторым домом. Здесь они тренируются, едят и делают уроки. Я вообще считаю, что сегодня, когда нас окружает такое количество гаджетов, лишать ребёнка возможности заниматься спортом просто преступно по отношению к нему.

Сезон заканчивается –жизнь продолжается

– Совсем недавно у вас завершился соревновательный сезон. Расскажите, как он прошёл и насколько был успешным для вашей команды?

– Каждый спортивный сезон всегда насыщен большим количеством соревнований разного уровня. И этот не был исключением. Наши фигуристы много выступали, выполняли разряды и получали награды за свой труд. Перспективных ребят у нас много, поэтому не хочется выделять кого-то отдельно. Все молодцы. И мне доставляет большую радость работать с ними. Наши спортсмены участвовали в соревнованиях и регионального, и всероссийского уровня, неоднократно становясь призёрами и победителями. Вот совсем недавно, в начале апреля, воспитанник Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва Кирилл Визер занял 3 место на Всероссийских соревнованиях «Серебряное ожерелье России» среди юниоров по разряду кандидат в мастера спорта, что является хорошим результатом.

– А что же ждёт ваших ребят по окончании соревновательного сезона?

– Сезон скоро завершится, но впереди восстановительные сборы, потом небольшой отпуск и снова спортивные сборы для подготовки к новому сезону. Планы у нас, как всегда, грандиозные. Но основная задача – подготовить как можно больше перспективных фигуристов для сборной команды Ленинградской области, выигрывать и быть лучшими.

– И последний вопрос: уж коль фигуристы так рано «стареют» для большого спорта, какие перспективы ожидают тех, кто переходит в категорию юных «пенсионеров»?

– Кого-то ждет тренерская работа, кто-то отправляется в «свободное плавание» и продолжает реализовываться в других областях жизни, не забывая фигурное катание. Многие фигуристы после завершения спортивной карьеры продолжают выступать в ледовых шоу, которые в последние годы обрели большую популярность и поддержку на высоком уровне. Я, к примеру, и сам 10 лет отработал ведущим солистом государственного балета на льду в Санкт-Петербурге.

Александр СОРОКИН

Фото из архива Романа Заруцкого