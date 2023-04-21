Устав Всеволожского муниципального района принят

В зале заседаний администрации Всеволожского района 19 апреля состоялось очередное заседание совета депутатов Всеволожского района.

Согласно решению председателей постоянных комиссий в повестку дня были включены 11 проектов решений. Основным и главным для депутатов в этот день стало единогласное решение о принятии Устава Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Теперь принятый документ по закону будет направлен для регистрации в соответствующую правовую инстанцию.

Не менее важным стало решение о принятии осуществления муниципальным образованием Всеволожский муниципальный район части полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных образований городских и сельских поселений на 2023 год.

Поскольку все вынесенные в повестку заседания вопросы были заранее детально проработаны, депутаты оперативно утвердили Положение о назначении и освобождении от должности председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счётного органа Всеволожского района и иные правовые вопросы.

Здесь же ко Дню местного самоуправления Благодарность Губернатора ЛО была вручена начальнику отдела дорожного хозяйства и благоустройства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства района Елене Веселовой.

Нагрудным знаком «За заслуги перед Всеволожским районом» была награждена заместитель начальника Управления по муниципальному имуществу администрации Елена Дубровская.

Многие работники к празднику получили Почётные грамоты и Благодарности главы администрации.

Владимир Шемшученко