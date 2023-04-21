Пасха в имении Рябово

Предлагаем вашему вниманию небольшой рассказ о том, как встречали Светлое Христово Воскресение на всеволожской земле ещё до революции.

Имение Рябово вплоть до революции 1917 года принадлежало известному роду Всеволожских. Будучи людьми православными, Всеволожские придерживались христианских традиций. Ими почитались все религиозные праздники, особенно Рождество и Пасха, а также приходившаяся на летнее время Троица. Светлое Христово Воскресение отмечалось всю светлую седмицу.

Пока в имении не существовало православных приходских храмов (ближайший находился в Колтушах), крестьянам позволяли пользоваться домовой церковью в усадебном доме.

Это отмечала в письме в духовную Консисторию Елена Всеволожская: «Всем крестьянам и православным жителям нашей местности мы всегда разрешаем посещать нашу церковь, потому что все другие храмы настолько отдалены, что крестьяне были бы лишены счастья присутствовать на Богослужении…».

Недостатком усадебной церкви являлось то обстоятельство, что она, во-первых, была очень мала, а во-вторых, службы в ней проходили нерегулярно. Так, например, по отчету за 1894 год священник Алексеев, приезжавший на лето по приглашению

Е. В. Всеволожской, провел за четыре месяца всего 18 служб. Неудивительно, что жителям нередко приходилось на гужевом транспорте добираться по ужасной дороге за 13 верст в Колтуши.

Но и когда в 1901 году построили храм Спаса Нерукотворного Образа, православных в имении Рябово было абсолютное меньшинство, более 70% населения в имении и окружающих деревнях составляли ингерманландцы, придерживавшиеся лютеранской веры и общавшиеся между собой на финском языке. Это подтверждает такой факт: приход кирхи Святой Регины, которая располагалась на месте нынешнего воинского захоронения на Румболовской горе, составлял около 2500 человек, охватывая 13 деревень, из которых 12 были финскими, а одна смешанной финско-русской. В то время как приход храма Спаса Нерукотворного Образа поначалу насчитывал едва ли больше сотни прихожан.

Всё изменилось в начале ХХ века с распродажей Всеволожскими земель под дачи и постройку в 1904 году Троицкого храма на Всеволожском проспекте.

В этот период в Рябово поселилось немалое количество состоятельных петербуржцев, купцы открывали одно за другим питейные и развлекательные заведения. Православных жителей из так называемой «чистой» публики прибавилось.

На Пасху посещали в основном три храма: Троицкий собор на Всеволожском проспекте, храм Спаса Нерукотворного Образа на Румболовской горе и второклассный Троицкий храм в селе Щеглово.

Имение Щеглово тогда принадлежало барону Н.Н. Медему, но церковь посещали и жители Романовки, и жители деревень Румболово и Отрады. Опекал ее доктор медицины Василий Павлович Всеволожский – последний владелец имения Рябово. Возникает вопрос, а почему не барон Медем, которому принадлежало Щеглово? Дело в том, что М.Н. Медем был лютеранином по вероисповеданию, поэтому опеку взял на себя В.П. Всеволожский. Он же довольно часто являлся воспреемником при Таинстве Крещения, о чем свидетельствуют записи в Метрической книге. Кстати, Василий Павлович вплоть до 1917 года являлся церковным старостой и храма Спаса Нерукотворного Образа в своем имении. Ну а лютеране собирались на ночное богослужение в кирхе Святой Регины на Румболовской горе.

В Великий пост постилось практически всё население без исключения. В городах в начале ХХ века эта традиция стала размываться, но в деревнях сохранялась незыблемой.

В России в XVIII – ХХ веках православные, весьма часто посещая храмы, тем не менее причащались редко. Обычным делом считалось причаститься 1–2 раза в год, при этом в Великий пост – обязательно. Это приводило к тому, что храмы в пост были заполнены, и через Исповедь и причастие проходил каждый православный верующий. В общественной атмосфере тем самым создавалось братское единение, ибо праздник касался всех, а не только сравнительно узкой группы православных верующих, как сейчас.

Ночная служба на Пасху начиналась около полуночи; обычно храмы не могли вместить всех прихожан, и люди были вынуждены дожидаться Крестного хода на улице. Лишь после праздничной литургии и причастия верующих разрешалось освящать продукты – куличи и яйца. В Страстную субботу, как это происходит сейчас, освящать не полагалось.

В воскресный день и всю Светлую неделю люди ходили друг другу в гости, даря подарки. Чаще всего это были крашенные диковинным образом яйца или декоративные яйца, вырезанные из дерева или сделанные из стекла или фарфора; девочкам дарили маленькие брелоки в виде яичек.

Благотворительность являлась неотъемлемой частью праздника Пасхи. В патриархальных верующих семьях хорошо помнили строки Евангелия «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» и очень серьезно относились к этому.

Поборешь ли ты свои грехи, неизвестно, а вот милостыней многое можешь искупить. Традиционными являлись подарки на Пасху, причем не какие-то символические, а весьма дорогие. В архиве сохранились пометки Елены Васильевны Всеволожской о произведенных ею подарках на Пасху 1886 года. Всего она пожаловала денег на сумму 129 рублей, из них 20 рублей получил ездовой (фактически два своих жалованья), 20 рублей – лакей; 10 рублей – кучер; 20 рублей – скороходы; 10 рублей – повесточные; 10 рублей – швейцар в Аничковом дворце, куда Всеволожские прибыли на прием; остальное – неизвестные люди, видимо, просто оказавшиеся на пути Елены Васильевны в день Святой Пасхи.

Как сами Всеволожские, так и их многочисленные родственники много жертвовали в пользу Рябовского приемного покоя (больницы), а также Рябовского двухклассного училища, располагавшегося в деревне Романовка.

Училище долгое время являлось единственным учебным заведением на территории имения, где образование могли получить крестьянские дети, его опекало земство и многочисленные благотворители. Пусть не вводит в заблуждение слово «двухклассное» в названии – в школе учились пять лет; первые три года считались 1-м классом и полностью соответствовали курсу начальной школы, 4-й и 5-й год составляли курс 2-го класса. Преподавание велось на финском и русском языках.

К празднику Пасхи учащиеся готовили концерты и мини-спектакли, девочки из финских семей в этот день одевались в очень красивые национальные одежды.

Вообще, лютеране, составлявшие в Рябовском и соседних имениях большинство, держались в быту несколько обособленно. Старались следовать традициям, пасторат во главе с пастором Лауриккала активно работал с молодежью, поддерживая желание сохранять национальную идентичность и родной язык. Однако близость столицы Российской империи и привлекательность русской культуры не могла не сказаться и на ингерманландцах.

В 1900-х годах участились смешанные браки, дети в результате которых были крещены в православной вере.

Об этом говорит такой любопытный факт: 9 августа 1906 года у учителя Рябовского двухклассного училища Густава Липьяйнена родился сын. Сам Густав принадлежал к лютеранам, жена его Ольга Федоровна – к православным, а сын Евгений был крещен в православной вере. Таинство Крещения в Щегловской церкви совершил 20 августа 1906 года священник Александр Быстров.

Светлая седмица у наших предков была сплошным праздником, выполнялась лишь самая необходимая работа в крестьянских семьях, а заводы, фабрики и артельные мастерские не работали всю неделю. В это время храмы заполнялись, а в домах не выветривался терпкий запах куличей и зажженных перед иконами свечей.

Автор Сергей Петров