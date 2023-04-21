Жителям Всеволожского района рассказали о правилах весеннего охотничьего сезона

22 апреля во Всеволожском районе открывается сезон охоты. К сожалению, не все наши граждане, занимающиеся охотой, следуют правилам, и потому редакция «В.в.» предоставила слово главному специалисту Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира во Всеволожском районе Ленинградской области Максиму Фролову, чтобы напомнить любителям этого активного вида отдыха о том, что у них, как у граждан страны, есть не только права, но и обязанности, с ним связанные.

– Максим Викторович, приросли или уменьшились наши охотничьи угодья?

– По-прежнему на территории Всеволожского района располагаются 6 охотничьих хозяйств. Самое крупное из них – Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации, подведомственной Министерству обороны РФ. Вторым по значимости и площади считается Некоммерческое партнёрство «Общество охотников «Кулики». Активно действуют Лесколовское, Всеволожское общества охотников и рыболовов и др. Все они имеют право выдачи разрешений на охоту.

– Изменились ли правила получения нормативных документов, устанавливающих порядок охоты?

– На территории всех охотничьих хозяйств района главным нормативным документом, устанавливающим правила организации охоты, в зависимости от времени года, является Приказ Минприроды РФ «Об утверждении правил охоты», подписанный 16 ноября 2010 г., а также его приложения.

Несмотря на наличие приказа, выпущенного Министерством, каждый регион РФ имеет право самостоятельно устанавливать охотничий период и порядок проведения охоты либо вовсе не разрешать отстрел диких животных. Связано это с различным распределением территорий для охоты во Всеволожском районе, а также с природным своеобразием регионов (место обитания животных, климатические особенности, эпидемии, чрезмерный рост популяций).

Главным государственным органом, ответственным за координацию объёмов отстрела и сроков их проведения во Всеволожске, является Охотнадзор, куда и следует обращаться за разъяснениями, а также получением разрешений.

Естественно, перед началом охоты каждый участник процесса должен ознакомиться с правилами ведения, а также держать при себе целый комплект документов, в перечень которых входят: охотничий билет, лицензия на владение оружием, разрешение на отстрел животных определённого типа, а также при занятии охотой в закреплённых угодьях – путёвка.

Все документы нужно возить с собой. Охотник обязан предоставить их по первому требованию инспектора или других сотрудников государственных органов, осуществляющих контроль, территориальных представительств Федеральной службы, отвечающей за природопользование.

Оформляя разрешение на отстрел животных, охотник автоматически обязуется соблюдать правила охоты, лимит на добычу и сроки выданного разрешительного документа, правила ведения коллективной охоты.

– Когда у нас в этом году официально открывается весенний охотничий сезон?

– В северных районах Ленинградской области и, соответственно, во Всеволожском районе охота на гуся и селезня уток открывается с 22 апреля на десять дней. Охота на селезней уток с подсадной уткой длится тридцать дней. Охота на боровую дичь, куда относится вальдшнеп, тетерев и глухарь, начнется в Всеволожском районе с 29 апреля и продлится десять дней. Чтобы не портить впечатление от охоты, уважаемые охотники, разберитесь со сроками и не нарушайте их. Если вдруг вы выйдете на вальдшнепа в сроки охоты на гуся-селезня, т.е., для примера, в Всеволожском районе с 22 по 28 апреля, то вам грозит лишение права охоты за охоту вне срока. Если вы в оправдание скажете, что охотились на селезня уток, то будем осматривать наличие укрытия, чучел, профилей, духового манка и, если эти обязательные атрибуты весенней охоты будут отсутствовать, вам грозит лишение права охоты за нарушение способов охоты. При охоте на гуся и селезня утки в сроки охоты на вальдшнепа будет всё так же. Поэтому ещё раз разберитесь и не нарушайте. Напоминаю об ограничениях весенней охоты. Охотиться можно только из специально оборудованного укрытия, охота с подхода, за исключением охоты на глухаря, запрещена и карается лишением права охоты.

Кроме того, общие ограничения – это применение патронов с дробью более пяти миллиметров, применение любых световых приборов для добычи пернатой дичи, а также применение электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными. Всё это карается лишением права охоты. А достаточно просто зайти на сайт комитета fauna.lenobl.ru и восполнить недостающие знания по охотничьему законодательству.

Особо отмечу, чтобы не испортить себе праздник, необходимо, чтобы место охоты соответствовало разрешённому месту, указанному в путёвке, и сам разрешительный документ ОБЯЗАТЕЛЬНО должен находиться у охотника. Зачастую случается, что нарушитель ссылается на то, что у него разрешение в машине, на биваке, дома… И потом люди обижаются на инспектора, что он «испортил им отдых»… Более того – нарушитель в таком случае может быть ограничен в праве на хранение и ношение огнестрельного оружия. Это актуально особенно сейчас, когда в мире и стране неспокойно. Также не стоит злоупотреблять горячительными напитками. Многие уже от этого серьёзно пострадали.

И главное, в сезон весенней охоты в этом году строго указан в разрешении лимит на добычу той или иной дичи в день. Т.е. в день охотник может добыть 2 гуся, 3 селезня и 5 вальдшнепов. Я понимаю, что все охотники – люди азартные, но правила устанавливаются для того, чтобы их исполнять.

К тому же сейчас действуют строгие правила перемещения по охотничьим угодьям. Если охотник переходит из одного места в другое, то он ОБЯЗАН разрядить оружие и зачехлить его. В противном случае – вы нарушитель правил охоты – со всеми вытекающими из этого последствиями.

– Изменилась ли структура организации, осуществляющей надзор за соблюдением правил охоты?

– Во Всеволожском районе я единственный государственный инспектор. Всего же в Комитете по охране животного мира в Ленинградской области 17 районных инспекторов, т.е. по одному инспектору на район.

– Ваши пожелания охотникам…

– Я бы посоветовал всем, прежде чем идти в охотничьи угодья, изучить существующие правила охоты. Охота – занятие ответственное.

Беседовал Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА