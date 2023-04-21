Всеволожский Мультицентр делится передовым опытом трудовой и социальной интеграции

«Никогда не думали, что возможно реализовать такие важные, нужные и сложные проекты», – делились своими впечатлениями о Мультицентре социальной и трудовой интеграции участники Всероссийского форума директоров детских домов-интернатов «Мы в ответе за наших детей». Представительная делегация во главе с заместителем министра труда и социальной защиты Ольгой Баталиной посетила это уникальное учреждение во Всеволожске.

Руководство МЦ провело интерактивную экскурсию для гостей. Телевизионная и творческая гостиные, мастерские, красивые комнаты, стены, украшенные картинами, комната для колясочников, современные раковины, блестящий кафель, аккуратные душевые и многое-многое другое. Здесь всё предусмотрено до мелочей. Да и условия в Мультицентре максимально приближены к домашним, чтобы ребята чувствовали себя комфортно. В «Доме сопровождаемого проживания» обосновались выпускники, а сейчас – работники учреждения.

– Этого момента я ждала с трепетом в душе, – рассказала гостям швея София Казаку, – получила комнату, как только сдали дом. Раньше я жила в детдоме, где в комнате располагались по четыре человека. А теперь у меня отдельное пространство с телевизором и всеми удобствами. Тут я чувствую себя как дома.

– За семь лет через Мультицентр прошли 1222 обучающихся, – отметила руководитель Ирина Дрозденко. – Из них 941 получил свидетельство о профессии, а 700 – трудоустроено. Интерес к нашему учреждению не случаен. Под нашей крышей мы делаем всё возможное для того, чтобы вернуть человека к полноценной жизни в обществе, сделать его востребованным, нужным налогоплательщиком, способным реализовать себя, свое конституционное право на труд, на свободное перемещение, на жизнь в выбранном месте. Так уж получается, что к нам приходят ребята с дипломами техникумов, которые не умеют считать и писать. Это же нонсенс! Когда же наконец профессиональные учебные заведения будут следить не за количеством выпускников, а за их качественными показателями!

Ирина Григорьевна отметила, что за последние годы резко упал престиж рабочих профессий. Из-за разных пертурбаций страна лишилась «синих воротничков».

– Сколько положительных эмоций получают наши ребята, когда чувствуют себя нужными, – отметила руководитель Мультицентра. – Наш экодесант убрал 17 тонн мусора. Ребята искренне радовались и сияли от счастья. Как будто у них появился нимб.

Кстати, некоторые ребята с ограниченными возможностями дадут фору любому здоровому. А желанию творить и создавать, какое наблюдается у юношей и девушек, можно только позавидовать. К сожалению, большинство инвалидов сегодня, как, впрочем, и всегда, предоставлены сами себе. Им приходится самостоятельно искать работу и пробиваться в жизни. Тут иногда руки у здорового человека опускаются, не то что у инвалида.

Гости познакомились с условиями получения профессий молодыми людьми с инвалидностью и с работой мастерских, в том числе – с площадками предпринимателей-партнеров, где уже работают выпускники. Второй блок вопросов связан с системами сопровождаемого проживания – участники форума побывали в тренировочном общежитии и в учебно-тренировочном центре «ДОМ».

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА