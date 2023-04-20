В Кузьмоловском доме культуры прошел весенний бал в честь Дня пожарной охраны

В зале Кузьмоловского дома культуры прошёл весенний бал, посвященный Дню пожарной охраны России. Тема торжественного вечера звучала как «Герои нашего времени», ведь в балу приняли участие курсанты Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Пару в танцах им составили воспитанницы творческих коллективов Дома культуры и Кузьмоловской школы искусств, а также участницы Молодёжного совета и учащиеся КСОШ № 1.

В преддверии бала по сложившейся традиции маэстро Алексей Аникиев, руководитель студии бальных танцев «Мастер-класс», провел для участников несколько открытых уроков. Благодаря этому кавалеры и дамы на одном дыхании исполнили вальс, краковяк, польку и полонез.

На открытии вечера с приветственной речью выступил глава МО «Кузьмоловское ГП» Юрий Михайлович Спицын, выразив признательность руководству университета за поддержку такой ценной традиции. Главный специалист отдела культуры Всеволожского района Елена Владимировна Усик поздравила присутствующих с наступающим профессиональным праздником и пожелала хорошо провести время. Со стороны огнеборцев перед публикой выступил Олег Ирекович Абзалов, начальник 15 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

В перерывах между танцами гости угощались прохладительными напитками, легким десертом, а также смотрели выступления артистов. Сначала зал наполнился прекрасной мелодией скрипки и рояля в исполнении Леонида Рейнгольдовича Арндта, руководителя ансамбля скрипачей Кузьмоловской школы искусств, и Натальи Валентиновны Коршуновой, концертмейстера Академического женского хора. Профессиональные солисты Сергей Петров и Милан Матвеев одарили слушателей композициями в академической манере пения. Для присутствующих прозвучали песни «Тост графа Орловского» из оперетты «Летучая мышь», а также «Belle» из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари», песня «Синяя вечность» (М. Магомаев), «Вечная любовь» (Ш. Азнавур и М. Матьё). Украшением вечера стал творческий номер балерины Пономарёвой Александры, которая исполнила чудесный танец, наполненный легкостью.

В конце торжества для всех участников бала состоялся специальный показ спектакля по мотивам произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин» — «Портреты» Образцового театра «Мозаика» Войсковицкой школы искусств. По окончании представления сюрпризы для участников бала не закончились: каждый участник мог на память взять фотокарточку со своим изображением на память!

Дарья Герцева, пресс-секретарь «Кузьмоловского ДК»