Всеволожские спортсмены взяли «золото» Кубка Федерации хоккея с мячом Ленобласти

15 апреля на ледовой арене «Ладога» в Колтушском поселении впервые прошёл Кубок Федерации хоккея с мячом Ленинградской области среди команд 2009 – 2010 г.р. Побороться за главную награду турнира приехали команды из Ленинградской, Новгородской и Московской областей.

Одержав победу во всех матчах, команда ВЦФКС-ХФК «Всеволожск» (тренеры Чермных М.В., Гайдуков В.С.) поднялась на верхнюю ступень пьедестала соревнований. «Серебро» завоевала команда девочек Всеволожского центра ФКС (тренеры Трофимов Е.Е., Губешвили А.А.), третье место заняла команда из Московской области – ХК «Зоркий» из Московской области (тренер Кулагин Н.Н.).

По итогам матчей судейская коллегия определила лучших игроков. Лучшим вратарем признана Елизавета Мармандян, лучшим защитником стала Алиса Осипова. В качестве лучшего нападающего был выделен Андрей Волков.

Победители награждены кубком, медалями и дипломами. Все участники получили сладкие призы.

Александр СОРОКИН

Фото Всеволожского центра ФКС