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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе семье участника СВО вручили ключи от новой квартиры

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В администрации Всеволожского района семье участника СВО вручили ключи от новой квартиры. Предыдущее жилье они потеряли в результате пожара.

ЧП произошло в конце ноября 2022 года. В результате пожара многоквартирного дома полностью выгорела квартира. Это было единственное жилье действующего участника СВО Николая и его большой семьи: жены, сына, дочери, внука и зятя.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина об оказании содействия семьям участников СВО, по ходатайству главы администрации Всеволожского района, Благотворительным Фондом «СТАРОРУССКАЯ 12» семье Лещенко предоставлена  новая квартира в Бугровском поселении.

Николай Лещенко имеет медаль «За боевые заслуги» и в данный момент находится на передовой. Ключи были вручены супруге нашего героя.

По материалам пресс-службы администрации ВМР

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