Во Всеволожском Дворце творчества подвели итоги конкурса юных журналистов

Во Всеволожском Дворце творчества 15 апреля прошел большой праздник для ребят, которые занимаются журналистикой – юнкоры медиацентров Всеволожского района приехали сюда, чтобы подвести итоги Муниципального конкурса юных журналистов – 2023.

Актовый зал ДДЮТ с трудом вместил в себя всех желающих: на КЮЖ приехали представители 20 школьных медиацентров – около 100 человек! Презентация команд длилась больше часа. Каждый медиацентр постарался сделать свою «визитку» яркой, эмоциональной, незабываемой.

Большое впечатление на ребят произвела встреча с гостями мероприятия. Александр Гуков, пресс-секретарь Молодёжного правительства Ленинградской области, победитель проекта «Россия – страна возможностей» в номинации «ТопБлог», участник «Мастерской новых медиа», отвечал на вопросы ребят об особенностях работы пресс-секретаря и отличии этого вида деятельности от обычной журналистики, о современных соцсетях, о восприятии интернет-контента. Тележурналист и продюсер Елена Сырейщикова рассказала о тонкостях работы на телевидении и о своих новых проектах.

С большой выдумкой подошли юные журналисты к выпуску экспресс-газет, не было ни одной похожей газеты: названия, оформление, текстовые материалы – каждая команда придумала что-то оригинальное и привлекающее внимание читателей.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения победителей и призёров муниципального конкурса юных журналистов.

Электронные грамоты с конкурса экспресс-газет будут размещены в группе медиаредакции «Наше ВСЁ».

Ольга Тонких

Фото Светланы Усик