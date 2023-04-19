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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Учитель из Мурино вошла в рейтинг «ТОП 100 учителей РФ, стран СНГ и ближнего зарубежья»

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Подведены итоги заключительного этапа Международной олимпиады-предметников «ПРОФИ-2022», проходившей осенью прошлого года. Пять учителей из Ленинградской области продемонстрировали высочайший уровень владения предметными компетенциями. Среди них – учитель истории и обществознания Муринского центра образования № 4 Майя Лериевна Петухова.

Конкуренцию Майе Лериевне составили: на отборочном этапе 1053 учителя обществознания из 76 субъектов РФ и двух иностранных государств, а на заключительном этапе – 233 учителя из 51 субъекта РФ. Но это не помешало Майе Петуховой – почётному работнику образования РФ – стать призером престижной олимпиады и войти в рейтинг «ТОП 100 учителей РФ, стран СНГ и ближнего зарубежья».

Олимпиада проводится Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ – Пермь) с 2008 года. В 2022 году олимпиада проводилась по математике, английскому языку, информатике, обществознанию, финансовой грамотности и русскому языку.

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