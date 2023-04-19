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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Спортсменка из Всеволожска взяла «серебро» на чемпионате России по армрестлингу

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Более 500 сильнейших атлетов из 50 регионов страны собрал чемпионат России по армрестлингу, проходивший с 14 по 17 апреля в Орле. Ленинградскую область на соревнованиях представляла команда из девяти человек, в числе которой были и спортсмены из Всеволожска.

Так, мастер спорта РФ Виктория Маржановская, выступавшая в весовой категории 55 кг, стала  серебряным призером в дисциплине на левую руку. В общем же зачете ей присудили третье место. Вторым призером чемпионата из ленинградцев стал волховский спортсмен Станислав Гришеленок. Он также был удостоен серебряной медали. Оба спортсмена вошли в сборную России и будут представлять нашу страну на международных соревнованиях.

Александр СОРОКИН
Фото отдела ФКС Всеволожского района

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