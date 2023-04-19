Ладожский мост на трассе «Кола» Ленобласти временно перекроют

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 19 апреля в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», проезд будет недоступен в период с 15.00 до 15.45. Ограничение связано с подготовкой к предстоящему периоду навигации. Специалисты проведут осмотр конструкций разводного пролета моста, а также диагностику механических и автоматизированных систем. Кроме того, планируется выполнить технологическую разводку моста.

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут с учетом перекрытия.