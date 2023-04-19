Жителей Всеволожского района приглашают голосовать за проекты благоустройства

Началось Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, которое продолжится до 31 мая. Работы пройдут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Этот проект позволяет максимально быстро сделать населенный пункт комфортнее, создать точку притяжения для отдыха, спорта, прогулок, общения жителей. На голосование в этом году в Ленинградской области вынесены конкретные дизайн-проекты для 29 пространств, которые выбрали сами жители», – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Проголосовать может каждый житель старше 14 лет на странице 47.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета, а также через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Среди проектов благоустройства в нашем районе: Всеволожск (общественная территория у ФОК), Мурино (Воронцовский бульвар – от ул. Графской до Петровского бульвара), Кудрово (парк «Косая гора», 2 этап, Янино-1 (территория парка на улице Новая), Бугровское поселение (сквер «Порошки», д. Порошкино), Новодевяткинское поселение (территория парка «Охтинская долина»).

В России по нацпроекту «Жилье и городская среда» уже благоустроено более 55 тыс. объектов: порядка 22,6 тыс. общественных пространств и 32,8 тыс. дворов. Больше 800 из них – в Ленинградской области. В 2022 году в голосовании приняли участие 10,7 миллиона россиян.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства ЛО