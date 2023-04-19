В Мурино пройдет чемпионат России по кинологическому спорту

Более ста спортсменов из разных регионов страны примут участие в чемпионате России по кинологическому спорту, который будет проходить 22 и 23 апреля в Мурино.

Как сообщает областной комитет по спорту, регион будут представлять 25 спортсменов. Среди них мастера спорта России – Екатерина Захарова, Анастасия Иванова и Любовь Шинкаревич.

За звания чемпионов спортсмены будут бороться в двух дисциплинах. Первая, «аджилити», представляет из себя соревнования, в которой собака пробегает полосу препятствий. Человек выступает в качестве проводника и направляет питомца только командами. Собака должна пройти полосу быстро и чисто – не допускается поощрений четвероногого спортсмена лакомством или игрушками, а за касания человеком, даже случайные, снимаются очки.

Вторая дисциплина, «фристайл» – он же танец с собакой, представляет из себя сочетание упражнений на послушание, трюки и различные движения, совершаемые собакой и человеком под музыку. Во фристайле уже поощряется тесное взаимодействие спортсмена и питомца, а сам «танец» оценивается в том числе по артистичности и красоте исполнения.