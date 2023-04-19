В Бугровской школе прошла Региональная конференция школьников «Ступени успеха»

Научно-исследовательская деятельность в День космонавтики поглотила участников Региональной конференции школьников «Ступени успеха».

Для учеников с четвертого по одиннадцатый класс это удивительная возможность показать свои достижения. Таким образом, Ленинградская область и Всеволожский район в частности прививают любовь к науке и современным технологиям. Инициатива проведения конференции школьников принадлежит Центру цифрового образования детей «IT-куб» Бугровского ЦО № 3. На созданной здесь пару лет назад «фабрике» информационных технологий высококвалифицированные педагоги «штампуют» будущих Гейтсов и Джобсов.

В строго назначенное время участники толпой направились к актовому залу школы: здесь намечалось торжественное открытие.

Тем временем другие ученики выставляют в зале макет понорамы «Блокада Ленинграда» – это дань памяти героям Великой Отечественной войны. Идея принадлежит школьникам Илье и Семену. Всего конференция собрала 120 детей из Центров цифрового образования детей «IT-куб», «Кванториумов», «Точек роста» и других организаций дополнительного образования.

– В регионе всего два «IT-куба», один из которых у нас, – с гордостью отмечает руководитель комитета по образованию Всеволожского района Ирина Федоренко. – Сегодня ребята подведут итоги: покажут лучшие свои работы и проекты. Желаю им подняться на новую ступень лестницы успеха. Новых вершин и достижений!

– Наша школа открыта для общения, – рассказывает директор Центра образования Алексей Граков. – Надеюсь, что «IT-куб» станет местом притяжения для юных ученых. Робототехника, системное администрирование, разработка приложений теперь не будущее, а настоящее нашего учебного заведения. Основная цель конференции – интеллектуальное и творческое развитие учащихся; поддержка талантливых учеников, демонстрация и пропаганда лучших достижений школьников; приобщение учащихся к исследовательской, экспериментально-конструкторской деятельности.

– На первый этап отборочного тура мы собрали 130 конкурсных работ, – рассказывает руководитель «IT-куба» Анна Кулинич. – Скоро тайное станет явным, и уже сегодня мы определим победителей, которые получат награды и дипломы. Самые современные технологии юные программисты изучают в «IT-кубах». В Год педагога и наставника центры цифрового образования для детей и подростков от 7 до 18 лет выходят на новый уровень.

«Главное, правильно распределить время. Я не только успеваю учиться, заниматься наукой, ходить в музыкальную школу по классу фортепиано, школу дизайна, но и выхожу гулять с подружками – Викой и Вероникой», – замечает Дарья Кулинич, ученица шестого класса Бугровского центра образования № 3. На ее счету превосходные результаты по защите проектов на учебно-исследовательских конференциях и научных конкурсах самых разных уровней. Есть среди наград Дарьи и Диплом первой степени «Пироговской научно-медицинской конференция «ЮНИОР» проводимой Российским национальным исследовательским медицинским университетом им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения России. А ещё девочка пишет стихи. В прошлом году вышел сборник её стихов «Северные искорки».

«Моя мечта – стать врачом, – продолжает девочка. – Сегодня я представлю медицинские аспекты здоровья и проблемы питания».

«Я учусь в восьмом классе, – рассказывает Роман. – Со дня открытия «IT-куба» хожу на занятия. Занимаюсь программированием. На дополнительных занятиях остаюсь после уроков. Свое будущее вижу в информационных технологиях».

Отметим, что регион создает Центры «IT-куб» в рамках нацпроекта «Цифровая образовательная среда». Пилотный проект был реализован на базе Киришского политехнического техникума. Команда профессионалов обучает учеников по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Ребята осваивают языки программирования, учатся разработке приложений и знакомятся с системным администрированием. Вторым стал Центр цифрового образования детей «IT-куб» в Буграх.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО