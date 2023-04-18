Сертоловские школьники провели экскурсию для почётных гостей

Музей «Честь и гордость Отечества», который располагается на территории сертоловской гимназии, пользуется большой популярностью у горожан. Созданный по инициативе Сертоловского городского отделения «Российского союза ветеранов Афганистана», он организует экскурсии по своим залам для всех желающих. Экскурсоводами, как правило, работают старшеклассники гимназии.

13 апреля в музее прошла очередная экскурсия, на сей раз для почётных гостей – представителей сертоловского отделения общественной организации «Дети войны». Провели её учащиеся гимназии и руководитель школьного музея Марина Сечко.

Среди музейных экспозиций особое место занимает книга воспоминаний сертоловских ветеранов «Детство, опалённое войной». История войны, детские воспоминания о том страшном времени, представленные в этом сборнике, позволяют молодому поколению узнать настоящую правду о войне.

Почётные гости, многие из которых впервые посетили залы музея, остались под большим впечатлением от увиденного и от работы юных экскурсоводов.

В благодарственном письме ветераны отметили, что дети войны, как никто другой, понимают важность бережного отношения к памяти о тех суровых годах, свидетелями и участниками которых они были, и поблагодарили организаторов музея за искреннее отношение к истории нашего Отечества.

В завершение экскурсии почётные гости передали в дар музею газеты, грампластинки и другие раритеты, которые пополнят музейную экспозицию.

Ян КАТИН

Фото школьного музея