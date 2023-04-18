Подведены итоги областного смотра-конкурса школьных музеев Ленинградской области

Церемония награждения победителей прошла в музейно-мемориальном комплексе «Дорога жизни» на прошлой неделе. Делегации, прибывшие на побережье Ладоги из разных уголков 47-го региона, приветствовали руководители подразделений комитета образования Ленинградской области, ветеранских и краеведческих организаций.

Церемонию открыл полковник запаса, кандидат исторических наук, заведующий филиалом Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» Виктор Березняцкий. В своем приветственном слове он подчеркнул важную роль, которая отводится школьным музеям в деле патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, и пожелал участникам конкурса активно развивать музейное дело в образовательных учреждениях. Тема сохранения исторического и культурного наследия российского народа, формирования гражданственности и социальной активности красной нитью проходила через все выступления.

В числе лауреатов конкурса – интерактивный музей науки и современных технологий «Россия в научно-техническом прогрессе: от славного прошлого к уверенному будущему» Центра образования «Кудрово».

Этот музей, по сути, является частью технопарка, созданного на базе средней школы, и выполняет задачи не столько сбора и экспонирования, сколько просвещения и образования, популяризации науки. Отличительной особенностью музея является возможность оперативно менять тематику выставок в соответствии с уровнем их актуальности.

Площадь музейной экспозиции составляет порядка 150 квадратных метров, она поделена на несколько секторов, каждый из которых представлен экспонатами и музейным оборудованием.

Руководит музеем заместитель директора по воспитательной работе ЦО «Кудрово» Лариса Рябова, экскурсоводом «служит» ученик этой же школы Егор Погорелов. К слову, если экскурсовод на уроке, то осмотреть весь музейный комплекс можно самостоятельно, с помощью интерактивного гида.

«Сегодня, в условиях модернизации школы, укрепления системы дополнительного образования, школьный музей становится полноправным участником образовательного и воспитательного процесса, — сказал, выступая на церемонии награждения, директор ЦО «Кудрово» Игорь Соловьев, идейный вдохновитель создания музея и бессменный его попечитель. – В нашей школе верят, что подача информации должна быть адекватной текущим условиям. Именно поэтому было важно адаптировать образовательный процесс под современного ребенка, который сегодня окружен интерактивными технологиями и интересуется ими».

Также Игорь Соловьев отметил, что будущее есть только у того государства, молодое поколение которого выбирает патриотизм. Музейная образовательная среда формирует практические навыки поисковой, исследовательской работы, развивает инициативу, общественную активность школьников, предоставляет большие возможности для развития творческой самостоятельности. Поэтому уже в сентябре нынешнего года в Центре образования «Кудрово» планируется открыть экспозицию, посвящённую блокаде Ленинграда.

Победители смотра-конкурса станут претендентами на участие во Всероссийском конкурсе школьных музеев, который пройдет осенью 2023 года.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО