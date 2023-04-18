В Ленобласти обновят дороги-подъезды к садоводствам

В первую программу совместного ремонта дорог-подъездов в петербургские садоводства на территории области вошло шесть трасс, ведущих к наиболее крупным массивам. Среди прочих обновление ждет дорогу Выборгское шоссе – Пасторское озеро во Всеволожском районе.

Как сообщает дорожный комитет Ленобласти, соглашение между регионом и Санкт-Петербургом о ремонте подъездных дорог к городским садоводствам было подписано в конце прошлого года. Всего в общем перечне 85 дорог: 21 региональная, ремонт которых проведет «Ленавтодор», и 64 муниципальных, работы по которым проведут местные администрации, получив субсидию от региона. Объём финансирования составляет порядка 1,3 млрд рублей, из которых миллиард предоставляется из бюджета Санкт-Петербурга.

Среди дорог Всеволожского района в программу вошли: Выборгское шоссе – оз. Пасторское, Мяглово – Кузьминки, Завод им. Свердлова – Маслово, подъезд к пос. Змеиный, спецподъезд км 42 (СНТ «Альбатрос), подъезд к дер. Рохма-2, Скотное – Керро – Лемболово, дорога дер. Манушкино, подъезд к ж/д станции в дер. Лесколово.

До конца года этот перечень будет уточнён и дополнен новыми дорогами. Главный критерий очерёдности ремонта – количество земельных участков, зарегистрированных в каждом конкретном СНТ.