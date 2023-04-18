Во Всеволожском районе чествовали «золотых» юбиляров супружеской жизни

Семьи Всеволожского района – самые крепкие и счастливые. В этом убедились те, кто пришёл в минувшую пятницу в КДЦ «Южный». Громко и торжественно играла музыка, выступали творческие коллективы. По парадной лестнице поднимались пары, которые 50 – 60 лет назад связали себя узами Гименея, став той самой ячейкой общества, которая именуется семьей.

В рамках праздничной и трогательной церемонии семейные пары оставили запись в «Почетной книге золотых и бриллиантовых юбиляров Всеволожского района» и получили памятные медали и подарки.

– Вы – наше достояние и сокровище, – поздравила семьи заместитель главы МО «Город Всеволожск» Лидия Чипизубова. – Все вы для нас являетесь примером счастливой супружеской жизни. Благодаря тому что в районе живут такие замечательные пары, молодежь учится ценить и понимать, что семья – главное в жизни, а все остальное – просто приложение. Мы рады и гордимся своими «золотыми» и «бриллиантовыми» людьми. Думаю, что у каждого из вас есть своя формула счастья. И уверена, что она включает в себя взаимопонимание, поддержку, уважение и любовь друг к другу.

Самой первой парой, которую чествовали в этот день, были Валерий Александрович и Галина Алексеевна Андреевы из поселка Кузьмоловский. Он трудился в Государственном институте прикладной химии, она была учителем физкультуры. Вырастили двоих замечательных сыновей и дочь. У них шестеро внуков. И вот благодаря прекрасной традиции на торжественном мероприятии они вновь стали молодоженами. Только на сей раз расписывались не в журнале регистраций, а оставили автографы в Книге почетных юбиляров. Позже сотрудники добавят в эту страничку их фотографии, сделанные во время торжества.

– Нужно интересно жить: чем больше разнообразия, событий, встреч, знакомств, поездок, тем лучше, – раскрывают свой секрет юбиляры.

– Мы познакомились 50 лет назад. Она была такая красивая, что, увидев её на танцах, я сразу потерял голову, – рассказывает судовой механик Николай Степанович Меньшиков. Он человек-легенда, на счету которого много впечатляющих морских путешествий, трудных и опасных рейсов. Этот моряк дважды пересек экватор и посетил такие потаенные уголки планеты, которые даже самым заядлым путешественникам не снились. – Моя супруга терпеливо ждала меня, всегда украшая к приезду семейное гнездышко. Когда уходил в плавание, порой мучила тоска зеленая. Только то, что занимаюсь любимым делом, спасало в трудные минуты. Сын у меня такой же, как я. Шучу, что между нами связь не только родственная, но и морская. Он тоже механик. Работает в Мурманске. Есть у меня и дочь, по специальности экономист. Я счастливый отец, который воспитал двоих детей, и дедушка, у которого четверо внуков. Так что забот на берегу очень много. Скучать не приходится.

– Нас часто спрашивают, в чём секрет нашего семейного долголетия? – говорят золотые юбиляры Борис Николаевич и Мария Владимировна Горбачевы, ставшие супругами 3 марта 1973 года в Белоруссии. – Но никакой тайны на самом деле нет. Надо просто любить друг друга, своих детей и землю, на которой нашёл своё счастье. Познакомились мы благодаря лыжному спорту. Наша крепкая семья зиждется на доверии, надежности и любви. У нас такое чувство, что только вчера поженились. Приятно, что нас не забывают, проявляют внимание.

Все семейные пары действительно восхищали своей гармоничностью. Многие отмечали, что секрет семейного долголетия во взаимопонимании. Семейная жизнь – это не только безоблачное небо и яркое солнышко, это и штормы, и бури, и грозы. Но после дождя обязательно бывает радуга! Юбиляры наверняка знают особый секрет семейного счастья, которое длится уже 50 и 60 лет.

На Востоке говорят: «Любовь – это небесная капля, которую боги влили в чашу, чтобы уменьшить её горечь». Знаете, в жизни тоска всегда соперничает с радостью. Когда вспоминаешь совместный путь, понимаешь, что радости всё же было больше. Это ли не настоящее золото?

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА