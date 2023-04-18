Во Всеволожске пройдет акция «10 000 шагов»

29 апреля на городской велодорожке состоится муниципальный этап Всероссийской акции «10 000 шагов». Выйти на коллективную прогулку приглашают всех желающих независимо от возраста и уровня физической подготовки.

Под руководством опытных инструкторов участники пройдут около шести километров от улицы Героев до Приютинской и обратно. Также будет организована работа передвижного фельдшерско-акушерского пункта. Медицинская бригада сможет как оказать первую медицинскую помощь при необходимости, так и провести осмотр желающих – измерить температуру, пульс, насыщенность кислорода в крови, артериальное давление и даже сделать электрокардиограмму (ЭКГ).

Сбор участников состоится 29 апреля по адресу: ул. Героев, д. 3, к. 1. Регистрация пройдет на месте, начало в 11.00.

Напомним, что в основе акции лежат рекомендации о пользе пеших прогулок – считается, что человеку необходимо совершать в день не менее 10 тысяч шагов. В отличие от активных видов спорта, ходьба является самой простой и доступной физической активностью. Врачи отмечают, что ежедневные длительные прогулки способствуют снижению риска развития заболеваний сердца, помогают стабилизировать кровяное давление и укрепляют иммунитет.

Фото из архива отдела ФКС Всеволожского района