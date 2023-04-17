В Новосаратовке построят ледовую арену

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство спортивного комплекса недалеко от Большого Обуховского моста в Новосаратовке.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в крытом ледовом дворце спорта откроется две ледовые арены: малая и большая, общей площадью 60 х 30 метров. Вторая арена предназначенной для хоккея, фигурного катания и массового посещения граждан. Также предусмотрены залы кроссфита, хореографии, спортивных игр и занятий на тренажерах. В числе административных помещений судейские, тренерские, медицинский блок и конференц-зал.

Срок выданного разрешения на строительство истекает в III квартале 2024 года. Работы будут вестись силами частного инвестора.

По материалам пресс-службы областного правительства