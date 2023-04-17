В Ленобласть прилетели белые лебеди-кликуны

Первые стаи перелетных лебедей были замечены на полях во Всеволожском районе. Белоснежные лебеди постоянно устраивают между собой перекличку, за что были прозваны кликунами.

Как сообщает биолог и автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков, стая не задержится в нашем регионе и, скорее всего, отправится к своим основным местам гнездования – в тундру и лесотундру. Хотя часть птиц может остаться в Ленинградской области.

– Лишь несколько десятков пар лебедей-кликунов продолжают свой род у нас, на лесных озерах. Эти птицы занесены в Красную книгу нашего региона, – отметил Павел Глазков.

Также биолог рассказал, что помимо лебедей были замечены первые гуси и многочисленные стаи чибисов.

Фото блога «Каждой твари по паре»