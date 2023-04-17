Во Всеволожском районе прошел молодежный этнофорум «Мы выстояли, потому что были вместе»

Представители областных национально-культурных общественных организаций, молодёжь, педагоги и школьники из всех районов Ленинградской области собрались в Музее «Дорога Жизни» (филиал Центрального военно-морского музея) на областном молодёжном этнофоруме «Мы выстояли, потому что были вместе», посвященном Великой Победе. Мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу «Героям Дороги жизни». Красные гвоздики как символ вечной памяти легли к подножию монумента, напомнив о подвигах и стойкости ленинградцев.

На страже Отечества

– Такие мероприятия способствуют укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодежи Ленинградской области – представителей различных национальностей и вероисповеданий, – говорит ведущий специалист Дома дружбы Ленинградской области Елизавета Говорунова. – Вспоминая Великую Отечественную войну, мы проводим параллели с современностью. Интересно, что молодёжь охотно откликнулись на призыв принять участие в слёте.

Выступившие на этнофоруме заведующий Музеем «Дорога жизни» Виктор Березняцкий и модератор и руководитель регионального отделения общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Елена Ермолина в унисон отметили, что недопустимо переписывать историю.

«Память – это не локомотив для пиара. Память – это в первую очередь наша с вами безопасность. Ни для кого не секрет, что с каждым годом крепнет глобальная тенденция искажения истории Великой Отечественной войны. Сегодня огромные ресурсы тратятся на стратегию дегероизации, но мы с вами не имеем права допустить осквернения священной жертвы. Наши бабушки и дедушки платили жизнью за жизнь, война стала их общей Голгофой. Это нужно просто помнить и защищать от искажения «новыми смыслами». Сила частных историй и семейных архивов как раз и заключается в том, что по ним можно установить детальную достоверность событий», – подчеркивали выступающие.

– Такие форумы помогают вспомнить о дедушках, которых внуки, может быть, видели только на коричневых фронтовых фотографиях, о бабушках, хранивших всю жизнь эти семейные реликвии, – продолжает Елизавета Говорунова. – Потому что именно семейная история создает незримый мостик сопричастности внуков к подвигу дедов.

После приветственных речей работа форума переместилась на сессионные площадки: «Южное направление», «Центральное направление», «Северо-западное направление». Перед участниками была поставлена задача – в своих докладах об основных знаковых операциях Красной Армии и Флота в 1943 году, переломивших ход войны и обеспечивших в дальнейшем победу СССР в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., рассказать о представителях разных народов многонационального Советского Союза, участниках сражений под Сталинградом и Курском, Белгородом и Харьковом, танкового сражения под Прохоровкой и по освобождению Донбасса.

Их профессия – отвага

– При освобождении Приазовья в феврале 1943 года чудеса героизма и храбрости проявили многие бойцы Красной Армии, – рассказали Максим Кузьмин, Валерий Антонов и Иван Захарченко из Первомайского центра образования. Их доклад был посвящен военной операции по освобождению города Азова и Ростовской области. – Тринадцать солдат под руководством Ивана Ликунова захватили и удерживали стратегически важный железнодорожный поселок Донской. Теперь это станция Красновка Ростовской области. Все они в этом бою погибли. Всем присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Среди награжденных в списке представители разных народов, в том числе уроженцы Ленинграда, а также украинец Иван Тарасенко, мариец Тимирай Кубакаев и башкир Зубай Утягулов. Память, которую мы сегодня храним, – это дань уважения героям, которые победили нацизм.

– В современной военной истории Сталинградская битва признана одной из самых грандиозных в XX столетии, – отметили в своем выступлении Юрий Ковезин и Матвей Левченков, учащиеся средней школы № 1 города Пикалево Бокситогорского района. Свой доклад они построили на воспоминаниях очевидцев. – В той битве участвовали представители разных национальностей и вероисповеданий, они оставили потомкам в своих книгах и мемуарах воспоминания о том памятном сражении, переломившем ход не только войны, но и истории. Весь мир с трепетом ждал исхода сражения. Врученный премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем меч английского короля Георга VI, украшенный драгоценными камнями и металлами, стал символом героизма и мужества. Экспонат до сих пор хранится в музее «Сталинградская битва».

Кстати, ребята напомнили высказывание о том сражении французского премьера Шарля де Голля. «Я хочу воздать должное Сталинграду и отметить тот урок, который он нам дает. Сталинград является не только символом побед, он является прекрасным уроком того, что могут сделать союзники, объединившиеся вместе против ненавистной Германии. Никогда в дальнейшем Германия не сможет снова поднять оружие против демократических стран», – сказал известный политик.

Интересный доклад под руководством преподавателей истории и математики подготовили учащиеся средней школы № 1 города Сосновый Бор. Он назывался «Донбасская операция в плакатах Великой Отечественной войны» и рассказывал о работе художников и литераторов, участников масштабного проекта «Окна ТАСС» по изданию агитационных плакатов и листовок, в том числе посвященных освобождению Донбасса: «Донбасская стратегическая наступательная операция вошла в число важнейших событий в истории Великой Отечественной войны. Возвращение Донецкого угольного бассейна, восстановление работы шахт внесло неоценимый вклад в успех последующих наступательных операций Советской армии», – подчеркнули учащиеся.

Подводя итоги форума, временно исполняющий обязанности руководителя Дома дружбы Ленинградской области Сергей Новожилов отметил: «Очень важно, что молодёжь помнит и чтит память своих предков. То, что сделали наши деды и прадеды, какой подвиг они совершили, не должно быть забыто. Это должно быть в нашей памяти и в наших сердцах».

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА