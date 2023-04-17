Во Всеволожске прошел традиционные Пасхальный Крестный ход

В праздник Светлого Христова Воскресения, 16 апреля, во Всеволожске состоялся общегородской Пасхальный Крестный ход. Процессия выдвинулась в 12.00 от храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни и торжественно прошла до Свято-Троицкого храма на Всеволожском проспекте.

Процессию возглавил благочинный Всеволожского округа, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни, протоиерей Роман Гуцу. Священнослужители благочиния, приглашённые гости и жители города шли под живой колокольный звон – впереди шествия ехал автомобиль с установленной колокольней, а звонарь ловко работал прямо на ходу. На каждом перекрёстке участники делали небольшую остановку, чтобы огласить стихи из Евангелия.

Завершился Крестный ход на территории Свято-Троицкого храма г. Всеволожска, где благочинный Роман Гуцу тепло поздравил от лица епископа Всеволожского и Приозерского Игнатия, благословившего Крестный ход, и от себя лично собравшихся с праздником Воскресения Христова и поблагодарил всех, кто принял деятельное участие в организации и проведении шествия.

«Храните веру Православную, открывайте Богу сердца свои, идите навстречу Христу Воскресшему. Он всегда с нами. И Он услышит нас! И он проявит милость к нашему городу и к вам, дорогие мои!» – завершил своё приветствие благочинный.

В мероприятии приняли участие депутат ЗакСа ЛО Александр Матвеев, председатель совета депутатов г. Всеволожска Станислав Богдевич, представители законодательной, исполнительной властей района и города и общественности.

И это уже стало доброй традицией, поскольку праздник Светлого Христова Воскресения, в который людям радостно возвещается о победе Богочеловека Иисуса Христа над смертью, у каждого появляется возможность свидетельствовать всему миру о любви в единстве и о единстве в любви.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА