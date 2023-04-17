Биолог из Всеволожского района Павел Глазков удостоен знака «Отличник охраны природы»

Кандидат биологических наук, создатель и автор блога «Каждой твари по паре», житель Всеволожского района Павел Глазков отмечен нагрудным знаком «Отличник охраны природы».

Столь высокую и необычную награду нашему земляку вручил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. Нагрудным знаком «Отличник охраны природы» отмечают граждан, внесших большой вклад в дело сохранения природы, биологического разнообразия, экологической безопасности, просвещения и пропаганды экологических знаний.

Павел Глазков известный популяризатор знаний о природе России. Он ведет популярный блог в социальный сетях, регулярно проводит просветительские лекции и творческие встречи, снимает авторскую программу для областного телевидения.